شهدت الأسابيع الماضية نشاطًا لافتًا من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان بجانب شركات القطاع الخاص من المطورين والمسوقين، فى الترويج للعقارات المصرية فى الخارج عبر إقامة مؤتمرات ومعارض لاستعراض كل ما هو جديد فى التنمية العمرانية فى مصر.

ورصدت «المال» تبعات مشاركة عدة جهات فى مؤتمرات خارجية، ومنها وزارة الإسكان التى شاركت بوفد رفيع المستوى فى معرض ميبيم العقارى فى فرنسا، وأكدت الوزارة أن الجناح المصرى استحوذ على اهتمام عدد كبير من المشاركين، فيما أكدت أيضًا عدة شركات تسويق عقارى نجاح معارضهم فى الخليج وتحقيق المستهدفات البيعية، ورغبتهم فى تكرار التجربة فى أقرب قت.

ومنذ عدة أسابيع حقق الجناح المصرى فى المعرض العقارى الدولى Mipim بفرنسا عدة نجاحات فى الترويج للتنمية العمرانية فى مصر، بعدما شاركت وزارة الإسكان، والقطاع الخاص، ممثلًا فى 13 شركة تطوير عقارى ومكتب استشارى، هذا العام فى المعرض الذى أقيم فى مدينة «كان” الفرنسية، إذ يتم عرض أهم مشروعات هذا القطاع الجارى تنفيذها حاليًا فى مصر.

واستعرض الوفد التجربة المصرية المتميزة فى هذا القطاع، من خلال مشروعات المدن الجديدة، وعلى رأسها: منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحى جاردن سيتى الجديد، وكذلك الحدائق المركزية “النهر الأخضر”، بالعاصمة الإدارية.

وتم عرض عدد من مشروعات مدينة العلمين الجديدة، مثل منطقة الأبراج الشاطئية، والحى اللاتينى، والمدينة التراثية، كما يتم استعراض عدد من مشروعات مدينة المنصورة الجديدة، وفى الوقت نفسه يتم شرح واستعراض جهود تطوير المناطق القائمة فى المدن القديمة، وعلى رأسها مشروعا: تطوير منطقة سور مجرى العيون، وممشى أهل مصر وغيرهما.

وفى الوقت نفسه، يعرض عدد من شركات التطوير العقارى والمكاتب الاستشارية مشروعاتها، وهى: سيتى إيدج، GV، طربول، بالم هيلز، ماونتن فيو، سوديك، تطوير مصر، LMD، كاسيل لاند مارك، البروچ مصر، برايم، بافليون، وأوكوبلان.

المشاركة فى Mipim بفرنسا

وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، وزيادة فرص الاستثمار، ودعوة الصناديق العقارية والاستثمارية، تأكيدًا على خطة الدولة لتصدير العقار والاطلاع على الخبرات العالمية.

«الإسكان» تؤكد استحواذ الجناح المصرى فى «ميبيم فرنسا» على اهتمام أغلب الرواد

وأضاف: يعتبرMipim من أكبر معارض العقارات بأوروبا وبالعالم؛ حيث يشارك فيه أكثر من 50 دولة، وأكثر من 1000 مشروع عقارى، كما يشارك به أكثر من 5000 مستثمر وصناديق استثمارية وصناديق عقارية كبرى، إضافة إلى أكبر البنوك على مستوى العالم، والشركات المتخصصة فى الاستثمار العقارى.

ويعتبر هذا المعرض فرصة لتسويق المشروعات المصرية وزيادة فرص الاستثمار الأجنبى بالدولة، ويعتبر خطوة نحو تصدير العقار خارج مصر، الذى يعد من اهم السلع التى بدأ مؤخرًا الاهتمام بتصديرها خارج مصر، حيث تعد مصر من أهم الدول فى المنطقة التى تتميز بجودة المنتج العقارى.

وأوضح أن المعرض يضم أكثر من 1300 من متخذى القرار من مختلف الدول، ما يساعد على توقيع عدة اتفاقيات فى مجال الاستثمار العقارى.

وأعلن أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قررت المشاركة هذا العام بجناح أكبر من عام 2019، لأن الشركات المشاركة هذا العام أكثر من عام 2019 كما يشارك أيضًا هذا العام مكاتب استشارية فى الجناح المصرى.

وأضاف: يتولى فريق عمل الوزارة الرد على تساؤلات واستفسارات رواد الجناح المصرى من مسئولى الصناديق العقارية والاستثمارية وغيرهم، بشأن فرص الاستثمار فى مصر، وكذلك ما أنجزته الدولة المصرية فى هذا القطاع فى السنوات الأخيرة.

وخلال كلمته، بمعرض «Mipim” المقام حاليًا بمدينة «كان” الفرنسية، أكد خالد عباس، أن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا فى قطاع التطوير العقارى، خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات الكبرى، وأبرزها جائحة كورونا، مشيرًا إلى اهتمام الدولة فى دعم القطاع الخاص فى كل القطاعات، وكذلك القطاع العقارى، وتأتى مشاركة الوزارة فى جناح معرض «Mipim» هذا العام جنبًا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص لتؤكد هذا التوجه.

وخلال كلمته التى حضرها كريستوف شوبر، رئيس المعرض، دعا عباس مسئولى المعرض لإقامة دورة له فى مصر، مؤكدًا اهتمام الدولة بهذا القطاع، وبجذب استثمارات من الخارج له، مشيرًا إلى أن الإنجازات التى تحققت خلال الآونة الأخيرة ستشجع الكثيرين على ضخ استثماراتهم، والدولة لديها فرص واعدة فى هذا القطاع.

وعلى هامش المعرض أقيمت ندوة بالجناح المصرى حول المشروعات العقارية فى مصر، حضرها مسئولو معهد التطوير العمرانى فى أوروبا، وصندوق الاستثمار العقارى بإنجلترا، وشركة جيه إل إل للاستشارات العقارية.

من جانبهم، أشاد الحضور بما يحدث حاليًا من تطور فى قطاع التطوير العمرانى بمصر، وإنشاء المدن الجديدة، والبنية التحتية، مشيرين إلى أن العالم يشاهد ما يحدث فى مصر، وما يحدث هو خطوة عظيمة، خاصة ما تقدمه مصر من بناء مدن جديدة، مع الحفاظ على البنية التحتية لدولة من المفترض أنها نامية، ولكن كل ما يحدث فى مصر لامع وواضح الآن.

وأشاد مسئولو صناديق الاستثمارات وشركات الاستشارات العقارية بالجناح المصرى، مؤكدين أن ما يفعله هذا القطاع الآن هو دليل على الإصرار على خطوات جادة فى الاستثمار العالمى وتنمية القطاع العقارى، مؤكدين أنه ستكون هناك مستقبل استثمارات على مستويات متعددة، وهو ما سيعود بالنفع على الأجيال المقبلة.

وأشاروا إلى أن بناء مصر لعاصمة إدارية جديدة هو أكبر دليل على تبنى مصر خطوات تنظيمية للسوق العقارية، إذ تتبنى الحكومة وجود القطاع الخاص بجانبها فى كل خطوة، وهناك تعاون بين الحكومة والمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار.

وأكد المسئولون أن استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية C OP 27، يماثل استضافة الدول لأحداث عظيمة مثل الأوليمبياد، واهتمام مصر بالتخطيط والتطوير العمرانى، بالتوازى مع تنظيم مؤتمر C OP 27، دليل على اهتمام مصر بتنمية الإنسان وجودة الحياة.

وخلال فعاليات المعرض حضر خالد عباس، جلسة نقاشية، تناولت الملفات المرتبطة بصناعة الإنشاءات والتوسع العمرانى والطفرة فى البناء والتحديات التى تواجهها هذه الصناعة فى سياق المحافظة على البيئة والمخاطر العالمية الحالية، وتأثير ذلك على التوسع العمرانى والخطة الطموحة لمصر التى تتبناها الحكومة والقطاع الخاص.

وخلال المعرض زار وفد سعودى حكومى برئاسة وكيل وزارة الإسكان السعودى جناح مصر، وتفقد الجزء الذى يعرض مشروعات المدن الجديدة التى تنفذها وزارة الإسكان، وأقسام شركات القطاع الخاص المشاركة بجناح مصر.

وشهد الجناح تردد العديد من مسئولى الصناديق الاستثمارية، والمستثمرين الحكوميين والعقاريين، بعدما التقى خالد عباس مديرى الصندوق الاستثمارى البلجيكى والصندوق السيادى لدولة الجابون، وتم عرض الفرص الاستثمارية بمدينة العاصمة الادارية الجديدة، وشرح مشروع منطقة الأعمال المركزية، وما تضمه من أبراج، خاصة البرج الايقونى، أطول برج فى أفريقيا.

وأشاد كل من مدير صندوق الاستثمارى ببلجيكا ومدير الصندوق السيادى لدولة الجابون بالإنجازات المتحققة والتقدم الذى وصلت له مصر وإنجاز المشروعات فى الفترة السابقة على ما كانت عليه فى عام 2019، كما أبدوا رغبتهم بالاستثمار فى مصر، إذ إن كل الفرص جاذبة ومشجعة للاستثمار.

وشرح المهندس خالد عباس ما تقوم به الدولة، متمثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى إنشاء المدن الجديدة، إذ إن مصر من أقدم الدول فى انشاء المدن الجديدة، فإنشاء الجيل الأول من المدن الجديدة كان عام 1979.

وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم حاليًا بإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، وهذا الجيل من المدن يتم تخطيطه وإنشاؤه على أن تكون مدنًا ذكية.

وأضاف نائب وزير الإسكان: هذه المدن بها مختلف مستويات الإسكان والخدمات التعليمية والصحية وجودة الحياة تتوافر بهذه المدن، مشيرًا إلى الجائزة التى تم منحها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من قبل UN-Habitat فى إنشاء المدن الجديدة، والإسكان منخفض الدخل، وتوفير جودة الحياة لسكانها.

«النيل» يستجيب لمطالب المطورين والعملاء بالخليج وينطلق بدورة جديدة بالرياض مايو المقبل

فيما تستعد شركة إكسبو ريبابلك لتنظيم المعارض والمؤتمرات لإطلاق دورة جديدة من معرض «عقارات النيل» بالرياض بالمملكة العربية السعودية خلال مايو المقبل.

ومثَّل «معرض عقارات النيل»، الذى انعقد فى فبراير الماضى بالمملكة العربية السعودية فى الرياض وجدة، عودة قوية للمعارض والترويج للعقارات المصرية بالمملكة، وحقق إقبالًا كثيفًا من العملاء، وتمكنت الشركات العقارية من تحقيق مبيعات مميزة.

وقال باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابلك لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إن الشركة استجابت لطلبات المطورين والعملاء بالمملكة لإقامة دورة جديدة من معرض «عقارات النيل» بالرياض، وستتم غقامته 19 مايو 2022 بعد عيد الفطر.

وأضاف أن المعرض سيشارك به كبار شركات التطوير العقارى التى تواجدت بالدورة الماضية، كما ستتم مشاركة شركات جديدة أبدت رغبتها بعد التميز والنجاح الذى حققه المعرض خلال العام الحالى.

وأشار إلى أن إقبال العملاء من المصريين العاملين بالخارج والأشقاء العرب على المشروعات المصرية عكس وجود رغبات حقيقية لامتلاك وحدات عقارية بمصر، فى ظل الطفرة التنموية الحالية وتنوع المدن من الجيل الرابع والمجتمعات الجديدة، وكذلك الاستقرار الاقتصادى والسياسى الذى تشهده مصر .

وأضاف أن الشركة تحرص من خلال المعرض على تقديم أكبر محفظة متنوعة من المشروعات العقارية للعملاء؛ إذ تتواجد مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، الجلالة، العين السخنة، الساحل الشمالى، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، أكتوبر وغيرها من المدن.

وشارك فى معرض «عقارات النيل» الذى عقد فى فبراير الماضى فى الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية 18 شركة تطوير عقارى.

ويستكمل «معرض عقارات النيل 2022» سلسلة النجاحات التى تم تحقيقها فى دول الخليج العربى على مدار السنوات الأربع الماضية التى قُدمت خلالها مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة فى مختلف أنحاء مصر لكبرى شركات التطوير العقارى بتسهيلات وعروض مميزة وبأعلى عوائد استثمارية فى الشرق الأوسط.

«الاتجاه الأول» تجهز لعقد فاعليات آخرى فى الخليج بعد نجاح فى دبى

وأكدت شركة الاتجاه الأول نجاح فعاليات معرضها فى دبى «مصر 2030»، الذى نظمته بمشاركة أكثر من 20 مطورًا عقاريًا لمدة 3 أيام، ونجحت الشركات خلاله فى تحقيق مستهدفاتها التسويقية.

وقال خالد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة الاتجاه الأول، إن المعرض شهد إقبالًا قويًا من العملاء المستهدفين، سواء من مصريين عاملين فى دبى أو من عملاء خليجيين للتعرف على أحدث المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر؛ والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا.

وأوضح أن المعرض شهد إقبالًا مميزًا خلال أيامه الثلاثة، خاصة مع التنوع فى حزمة المشروعات المطروحة، وتقديم عروض حصرية خلال فترة المعرض، إضافة إلى وجود شركات عقارية ذات سمعة قوية بالسوقين المحلية والإقليمية، وهو ما كان أحد عناصر الجذب للمعرض.

وأشار إلى أن قائمة الشركات المشاركة بالمعرض تضمنت شركات تطوير مصر، والبروج مصر، وماونتن فيو، وcity wide، وأورا ديفلوبرز ومصر إيطاليا وبيراميدز، وزودياك للتطوير العقارى، وخالد صبرى هولدينج، وmbg للتطوير العقاري

كما شاركت شركة نيو جيرسى للتطوير العقارى، وهى قائمة متكاملة بين مشروعات شرق القاهرة والغرب والعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى حرص شركة الاتجاه الأول على أن تحقق التنوع فى كل المعارض التى تقوم بتنظيمها ليتمكن العميل من الاختيار من معروضات متعددة فى مكان واحد، فالمعرض كان فرصة للتعرف على المعروض فى السوق العقارية والتواصل المباشر بين المطورين والعملاء.

وكشف عن خطة الشركة للتجهيز لمعرضها المقبل خارج مصر، الذى سيكون فى مكان مميز يشهد طلبًا واستفسارًا قويًا من العملاء على شراء عقارات داخل مصر.

كما ستضم قائمة الشركات الموجودة بالمعرض أكبر قدر من التنوع فى المشروعات المتاحة ليتمكن العميل خارج مصر من التعرف بشكل شامل على حجم التنمية العمرانية التى تشهدها مصر حاليًا.

«إثمار» تستغل فاعلية جولة السعودية والكويت لإنجاح معرض تسويقى للعاصمة

وفى نفس السياق، تخطط شركة إثمار لاقامة معرضThe Investor الذى سُيقام بفندق سانت ريجيس الماسة، العاصمة الجديدة بعد عيد الفطر بتاريخ 13 و14 مايو المقبل.

وقال محمد الحسينى، الرئيس التنفيذى لشركة «إثمار»، إن المعرض سيكون الوجهة العقارية الأولى فى مصر والعالم العربى، لما يقدمه من فرص وتسهيلات لم يسبق لها مثيل للمستثمرين وأيضًا لما يقدمه من فرص حصرية يستفيد بها شركات الوساطة التى تعمل على العاصمة الجديدة.

وذكر «الحسينى» تفاصيل جولة «إثمار» بالخارج، وما تمت إثارته فى ملتقى المستثمرين فى السعودية والكويت، ضمن ملف تصدير العقار المصرى.