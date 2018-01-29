نشاط لافت لشركات الاستشارات المالية بأصول عربية

شريف عمر:شهدت الفترة الماضية بسوق الأوراق المالية، نشاطا لافتا لشركة أصول عربية للاستشارات المالية فى تولى مهام المستشار المالى المستقل لتقييم أسهم الشركات الموقوفة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لارتفاعاتها غير المبررة، أو الشركات الاخرى التى ترغب فى الشطب الاختيارى من البورصة.فمنذ النصف

شريف عمر:

شهدت الفترة الماضية بسوق الأوراق المالية، نشاطا لافتا لشركة أصول عربية للاستشارات المالية فى تولى مهام المستشار المالى المستقل لتقييم أسهم الشركات الموقوفة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لارتفاعاتها غير المبررة، أو الشركات الاخرى التى ترغب فى الشطب الاختيارى من البورصة.

فمنذ النصف الثانى من العام الماضى، تولت أصول عربية مهام المستشار المالى لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركات مصر جنوب افريقيا للاتصالات، وغاز مصر، وميراكو للتكييف، والتى طالبتهم الهيئة العامة للرقابة المالية، بتحديد القيمة العادلة فى ضوء ارتفاعات الأسهم غير المبررة، لتستحوذ على النسبة الأكبر من تلك الشركات، فمن إجمالى 6 شركات، تولت أصول تحديد القيمة العادلة لنصفهم، فى حين تولت مهام المستشار المالى لتحديد قيمة سهم شركة القاهرة للاستثمارات المالية بعد تلقيها عرضا للاستحواذ من شركة نحو للاستثمارات.

فبداية، تولت أصول عربية المستشار المالى لتقييم أسهم شركة غاز مصر، فى ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الارتفاعات غير المبررة للسهم، وانتهت أصول بتحديد قيمة السهم عند 175.39 جنيه، ونشرت المال حينها تقريرا يوضح أن القيمة العادلة متحفظة للغاية، ولم تأخذ في اعتبارها القيمة الحالية للاستثمارات التابعة في حين اعتمدت فقط على القيمة التاريخية.

وقامت إدارة البورصة بإلغاء التداولات على سهم غاز مصر، بضع مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية واستناداً لأحكام نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بعد صعود السهم لمستويات تقارب 252.44 جنيه.

واعتمدت أصول عربية في تقييمها الذي أٌجري في سبتمبر 2017، على القوائم المالية المعتمدة والصادرة عن الشركة محل التقييم خلال الفترة من 2012 و2016، على أن تمتد صلاحية التقييم لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخه في 4 أكتوبر 2017، بحسب تقرير القيمة العادلة.

وكانت غاز مصر قد عينت بداية شركة مباشر للاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة قبل استبدالها بشركة أصول عربية بعد اعتراض الرقابة المالية.

ومنذ أسبوعين نشرت المال خبرا عن اعتزام تحالف استثمارى، يسيطر على 18% من أسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف “ميراكو”، اتخاذ الإجراءات القانونية، والإدارية، لإيقاف قرار مجلس إدارة الشركة بالشطب الاختيارى من البورصة، ويضم التحالف 3 كيانات أمريكية، هى صندوق “كيمبر لايت فرونتير أفريكا”، الذى يملك 6.1% من أسهم ميراكو، وشركة “كونراد هيلتون فاونديشن”، المالكة لنحو 119 ألف سهم بنسبة 0.79% ومثلهم لجامعة “فاندر بيلت”، الى جانب شركة مصر للتأمين التى تبلغ حصتها 4.5% ومصر لتأمينات الحياة المالكة 4% فضلا عن بعض المساهمين الأفراد المالكين لـ1%.

قال مصدر وثيق الصلة بالتحالف، أنهم أبدوا اعتراضهم على طريقة تحديد القيمة العادلة لسهم ميراكو.

ومنذ أيام عينت شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية، شركة أصول عربية للاستشارات المالية لتولي مهام المستشار المالي المستقل لتقييم عرض الشراء الإجباري على أسهمها والمقدم من شركة نحو للاستثمارات التابعة لرجل الاعمال السعودى نواف بن دايل أحد المساهمين الرئيسيين فى القاهرة للاستثمارات.

وفى أكتوبر 2016 حددت أصول عربية القيمة العادلة لسهم مصر جنوب افريقيا بنحو 67 الى 93 قرشاً ، وذلك بعد قرار الرقابة المالية الزام الشركة بتحديد القيمة العادلة بعد الارتفاع غير المبرر.

وتأسست “أصول عربية” منذ أكثر من 15 عامًا، وتعمل فى مجال رعاية وقيد الشركات فى بورصة النيل، ويبلغ رأسمالها مليون جنيه، ومؤخراً انهت تحديد القيمة العادلة لاخر الشركات المنضمة لبورصة النيل وهى شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، ووفقا لتصريحات مسئولين بالشركة فان الاخيرة مستمرة فى زيادة رأسمالها وإضافة مزيد من الأنشطة، ولكنها توسعات مرهونة بوضوح المناخ الاستثمارى للشركات الصغيرة، فى حين لن تخرج الانشطة الجديدة عن الترويج للاكتتابات، وزيادة رؤوس الأموال.