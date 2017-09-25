نشاط كبير للموانئ والقمح والسكر والبوتجاز في الصدارة

محمود محسنشهدت الموانئ نشاطا كبيرا اليوم الاثنين، في حركة السفن والشاحنات.ووصل وغادر 4500 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 464 شاحنة، ويضاف إلى ذلك أن موانئ السويس تستعد لاستقبال شحنة بوتجاز تزن 8500 طن، في حين استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والسكر وغيرهم

محمود محسن

شهدت الموانئ نشاطا كبيرا اليوم الاثنين، في حركة السفن والشاحنات.

ووصل وغادر 4500 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 464 شاحنة، ويضاف إلى ذلك أن موانئ السويس تستعد لاستقبال شحنة بوتجاز تزن 8500 طن، في حين استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والسكر وغيرهما من السلع.

كما استقبل ميناء دمياط 15 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر الميناء 12 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وترصد المال تفاصيل حركة الموانئ كالتالي:



ميناء الإسكندرية



قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطا في حركة السفن والبضائع والشاحنات اليوم.

ولفت الغندور إلى أن يجري تفريغ حمولة السفينة “نورث ويند” القادمة من اوكرانيا وعلي متنها ٢٨ ألف طن قمح، كما يجري تفريغ شحنة قمح أخري تزن 63 ألف طن قادمة من رومانيا علي متن السفينة “ادفو”، كما يجري تفريغ شحنة سكر تزن 6 آلاف طن قادمة من فرنسا علي متن السفينة “شل بروجريسور”.

وأضاف الغندور أن يجري تفريغ شحنة سيارات ملاكي عددها 2712 سيارة قادمة من اليونان والسعودية علي متن العبارتين “جراند روما” و “باجا نيلا”.

وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ ١٣٣ سفينة، وتراكي علي الأرصفة ١٣٣ سفينة، وتواجد علي المخطاف الداخلي ١٦ سفينة والخارجي ٤٤ سفينة، وسجل النظام الإلكتروني ورود ٢١٠ ألف طن بضائع عامة، ودخول وخروج ٩ آلاف شاحنة من والي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومن جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان.



موانئ السويس



وعلى صعيد متصل، قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



ميناء سفاجا



كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 826 راكبا، و 110 شاحنة بضائع، و 8 شاحنات عفش ركاب و 10 سيارات، بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة والحرية والنوى اكسبريس وعلى متنهم 770 راكبا، و 128 شاحنة و 39 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة GOLDEN DAISY وعلى متنها 23 ألف طن فحم بترولى أخضر قادمة من الكويت، والسفينة القاهرة وعلى متنها 140 راكبا، و 6 شاحنات بضائع و 4 شاحنات عفش و 15 سيارة، ومغادرة ثلاث سفن وهى القاهرة وعمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 1955 راكبا و 135 شاحنة و 117 سيارة.



ميناء نويبع



على جانب آخر يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 115 راكبا و 14 براد و 3 تريلات وسيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 133 راكبا و 3 برادت و 16 تريلا وباصان جيت، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 570 راكبا و 23 براد و 14 تريلا و 6 سيارات و 4 باصات جيت.



ميناء دمياط



وفي نفس السياق استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وأعلن المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 25 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز الاعلامي إلى أنه غادر الميناء في العاشرة مساء أمس الأحد القطار رقم 2471، وفي الواحدة والنصف صباح اليوم الاثنين القطار رقم 2444 بحمولة إجمالية 2598 طن قمح، في حين غادر 53 سيارة بحمولة 2901 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168564 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51961 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 1000 طن يوريا، و 7200 طن فوسفات، و 4100 طن رمل زجاجي، وإعادة تصدير 3500 طن ذرة

