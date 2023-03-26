نشاط كبير في حركتي الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد 61 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 37 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3210 حاويات مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 45 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 284 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي – رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره .

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.