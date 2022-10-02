نشاط كبير في حركة السفن والحاويات بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا كبيرا وملحوظا.

وتم دخول وخروج عدد 52 سفينة إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 31 سفينة.

كما انتظمت حركة تداول البضائع حيث تم تداول 182 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

وفيما يتعلق بالحاويات فقد تم تداول حوالي 3004 حاويات مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وجه اللواء بحري / نهاد شاهين علي – رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بجميع المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لمنع التلوث بجميع صوره ومتابعة المسطح المائي.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.