نشاط كبير بالموانئ ووصول آلاف الأطنان من القمح

محمود محسنشهدت الموانئ اليوم الخميس، نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحناتووصل وغادر 3800 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 344 شاحنة من بينهم شحنة بوتاجاز، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح وزيت عباد الشمس والفحم وغيرهم من السلع.وفي غضون ذلك استقبل مينا

محمود محسن

شهدت الموانئ اليوم الخميس، نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات

ووصل وغادر 3800 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 344 شاحنة من بينهم شحنة بوتاجاز، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح وزيت عباد الشمس والفحم وغيرهم من السلع.

وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وترصد المال في السطور القدامة تفاصيل حركة الموانئ اليوم كالتالي:

ميناء الإسكندرية



قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة السفن والبضائع والشاحنات اليوم الخميس.

وأشار الغندور إلى أن يجرى تفريغ شحنة قمح تزن 27 ألف طن قادمة من أوكرانيا علي متن السفينة “ماردينيك”

كما يجري تفريغ شحنة زيت صويا تزن 20 ألف طن، وشاحنة زيت عباد الشمس تزن 11 ألف طن قادمة من الأرجنتين علي متن السفينة “تورم هاريزون”، وفق الغندور

وأوضح الغندور أن يجرى العمل أيضا على السفينة “جوسكو دوزوه” القادمة من أمريكا وعلي متنها 50 ألف طن فحم.

واضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 101 سفينة، ويتراكى علي الأرصفة 32 سفينة، وتواجد على المخطاف الداخلي 8 سفن والخارجي 22 سفينة.

ووفق الغندور، سجل النظام الإلكتروني ورود 200 ألف طن بضائع عامة، ودخول وخروج ١٠ آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومن جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان .

موانئ السويس

من جانبه، قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

ميناء سفاجا



كما يشهد ميناء سفاجا وصول و سفر 2540 راكب وتداول 273 شاحنة، وذلك من خلال استقبال العبارة عمان وعلى متنها 383 راكب و 29 شاحنة بضائع و 6 شاحنات عفش و 18 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى القاهرة وعمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 924 راكب و 59 شاحنة بضائع و 33 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 582 راكب و 73 شاحنة بضائع و 11 شاحنة عفش و 8 سيارات، بينما غادرت ثلاث سفن وهى امانة والحرية والنوى اكسبريس وعلى متنهم 651 راكب و 95 شاحنة بضائع و 25 سيارة.

ميناء الغردقة

وعلى صعيد متصل شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 185 راكب و 23 سيارة.

ميناء نويبع

وفى السياق ذاته، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1044 راكب بالإضافة إلى تداول 71 شاحنة، وذلك من خلال استقبال السفينة سينا وعلى متنها 205 راكب و 11 براد وتريلتان و 36 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين سينا وايلة وعلى متنهم 318 راكب وبرادان و 18 تريلا وسيارتان وباصان جيت، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 521 راكب و 19 براد و 19 تريلا و 5 سيارات وباصان جيت.

ميناء دمياط

واستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأشار المركز الاعلامي، إلى أن غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2454، وفي العاشرة والنصف مساء أيضا القطار رقم 2470، وفي السابعة صباح اليوم الخميس القطار رقم 2444، بحمولة إجمالية 3929 طن قمح، في حين غادر عدد ( 88 ) سيارة بحمولة 4286 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 166286 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23799 طنا.

كما غادر قطار حاويات محمل بـ 50 حاوية من خام الرخام إلي منطقة شق الثعبان بحلوان .

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 10500 طن يوريا و 3380 طن فوسفات و 3900 طن رمل زجاجي