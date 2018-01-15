نشاط في حركة الموانئ وتسهيلات بالإسكندرية بعد فتح البوغاز

محمود محسنشهدت الموانئ اليوم الاثنين نشاطا في حركة السفن والشاحناتووصل وغادر 1297 راكبا بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 431 شاحنة من بينهم سفينة تحمل 5 آلاف طن بوتجاز، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندر

محمود محسن

شهدت الموانئ اليوم الاثنين نشاطا في حركة السفن والشاحنات

ووصل وغادر 1297 راكبا بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 431 شاحنة من بينهم سفينة تحمل 5 آلاف طن بوتجاز، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وفي هذه الأثناء قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.

موانئ السويس



قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

ميناء سفاجا



وأضاف يوسف أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 180 راكب و 110 شاحنة بضائع و 32 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة والحرية 2 والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 439 راكب و 162 شاحنة و 27 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 130 راكب و 105 شاحنة بضائع و 11 سيارة.

ميناء نويبع



وعلى صعيد متصل يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 548 راكب و تداول 54 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج، وعلى متنهم 136 راكب و 10 برادات و 5 تريلات وسيارتان.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهم 206 راكب و 16 براد وتريلتان وسيارة وباصان جيت، فيما غادرت السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهم 206 راكب و 7 برادات و 14 تريلا وسيارتان و 4 باصات جيت.

ميناء دمياط



ومن جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الأحد القطار رقم 2481، وفي الخامسة صباح اليوم الاثنين القطار رقم 2472، بحمولة إجمالية 2644 طن قمح، في حين غادر 69 سيارة نقل محملة بـ 3226 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 78806 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 102115 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2400 طن يوريا و 24700 طن ملح و 4400 طن رمل .

ميناء الإسكندرية



وفي السياق نفسه،/ قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت اليوم الإثنين فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج إلي المعدلات، والتي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.

وأشار الغندور إلى أن بدأت إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر، والبالغ عددها 20 سفينة، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 50 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز .

ومن جانبه شدد اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية علي الجهات المختصة لتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

الجدير بالذكر أن إدارة الحركة بالميناء قررت في السادسة من صباح أمس الأحد غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج يالإضافة إلى ارتفاع سرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية، حيث أن قرار غلق البوغاز جاء للحفاظ علي سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع .