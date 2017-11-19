نشاط في حركة السفن والشاحنات ..تفاصيل حركة الموانئ اليوم

شهدت الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، اليوم الأحد، فقد وصل وغادر 2258 راكبا بموانئ البحر الأحمر، علاوة على تداول 553 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية اليوم السفينة السياحية البهامية “سيلفر سبيريت”، وعلى متناها 404 سائحين، فضلا عن طاقم الخدمة المكون من 365 فردا.

وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة خمس سفن وهى عمان والرياض والحرية والحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 734 راكبا و 228 شاحنة بضائع و47 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال أربع سفن وهى أمانة والحرية وبوسيدون أكسبريس والنوى إكسبريس، وعلى متنها 453 راكب و223 شاحنة بضائع و9 شاحنات عفش ركاب و12 سيارة.



ميناء الغردقة



وعلى صعيد متصل يستعد ميناء الغردقة لاستقبال السفينة لابسبس وعلى متنها 32 راكبا من مختلف الجنسيات، قادمة من ميناء شرم الشيخ.

كما شهد الميناء أمس مغادرة السفينة لابسبس وعلى متنها 57 راكبا من جنسيات مختلفة متجهة الى ميناء شرم الشيخ.



ميناء نويبع



وفى السياق نفسه يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 982 راكبا وتداول 93 شاحنة، ويستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 288 راكبا و 10 برادات و7 تريللات وباصان جيت، بينما تغادر السفينتان ايلة وبريدج وعلى متنهما 19 راكبا و 1 برادا و 8 تريللات و 159 طرد بضاعة عامة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 511 راكبا و6 برادات و11 تريللا وسيارتان، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 164 راكب و 30 براد و10 تريللات و6 سيارات و110 طرد ملابس.



ميناء الإسكندرية

من جهة أخرى، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء استقبل اليوم السفينة السياحية البهامية “سيلفر سبيريت”، وعلى متناها 404 سائحين من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من 365 فردا.

وأضاف الغندور أن الفوج السياحي وصل إلى الميناء قادما من ميناء نابليس بايطاليا، وأن هيئة ميناء الإسكندرية أعدت بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة برنامجا حافلا لأفراد الفوج. ومن المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحي لباخرتهم في وقت لاحق لمواصلة رحلتهم لموانئ البحر الأبيض المتوسط .

ومن جهته قام اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء باستقبال السفينة والسائحين، ووجه بإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بوصول السائحين في سهولة ويسر وأمان.



ميناء دمياط



وفي سياق متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن غادر الميناء في الحادية عشر مساء أمس السبت القطار رقم 2463، وفي الخامسة صباح اليوم الأحد القطار رقم 2441، بحمولة إجمالية 2681 طن قمح، في حين غادر 130 سيارة بحمولة 6549 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 164206 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25978 طنا .

وفي سياق آخر استقبل الميناء في الخامسة صباح اليوم قطارا محملا بـ 920 طن كسر حجارة لزوم اعمال ردم المواسير في قاع البحر.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا و3660 طن فوسفات و5100 طن رمل.

