نشاط ثقافى مكثف بالسفارة المصرية فى بوروندى

سمر السيد قامت د. عبير بسيوني رضوان السفيرة المصرية في بوجمبورا عاصمة جمهورية بوروندي، بتدشين أول مكتبة إلكترونية ومعرض دائم للفن المصري بالسفارات المصرية في الخارج، وذلك لعرض أعمال فنية وتراثية ووثائقية وتاريخية ودينية مصرية، وإبراز الثقافة المصرية عبر الحقبات…

سمر السيد

قامت د. عبير بسيوني رضوان السفيرة المصرية في بوجمبورا عاصمة جمهورية بوروندي، بتدشين أول مكتبة إلكترونية ومعرض دائم للفن المصري بالسفارات المصرية في الخارج، وذلك لعرض أعمال فنية وتراثية ووثائقية وتاريخية ودينية مصرية، وإبراز الثقافة المصرية عبر الحقبات التاريخية المختلفة.

وصرحت السفيرة المصرية بأنه تم تخصيص الدور الأرضي بالسفارة للمعرض الفني الذي يشمل كل من الفن الفرعوني والريف المصري والفن الحديث وكنوز متحف الفن الإسلامي وروائع الخط العربي، فضلا عن روائع العمارة المصرية من مساجد وكنائس. كما قامت السفارة بإتاحة المواد الإلكترونية المترجمة باللغة الفرنسية للإعارة لأكثر من 100 مادة متنوعة من أفلام سينمائية وأغاني وتسجيلات دينية وأعمال وثائقية وتاريخية، بالإضافة إلى تزويد المكتبة بعدد 4 أجهزة كومبيوتر مجهزين للوصول إلى المكتبات الإلكترونية على الانترنت (سلسلة عالم المعرفة، وغيرها من مواقع المكتبات) من أجل إتاحة مزيد من الكتب والمواد الإلكترونية.

وأشارت سفيرة مصر في بوروندي إلى أن تلك التجهيزات تأتي في إطار التحضيرات لاحتفالات نصر 6 أكتوبر 1973، وإقامة شهر ثقافي حافل في بوروندي، حيث سيتم الافتتاح الرسمي للمعرض والمكتبة منتصف أكتوبر 2017.