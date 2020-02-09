نشاط تأمينات الممتلكات يحقق 1.4 تريليون يورو أقساط خلال عام 2018 (جراف)

ارتفع حجم أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عالميا خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2009 وحتى عام 2018 بنسبة 50%، وفقا لتقرير سوق التأمين العالمى .

ارتفع حجم أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عالميا خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2009 وحتى عام 2018 بنسبة 50%، وفقا لتقرير سوق التأمين العالمى الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين.

وبلغ حجم أقساط نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات عالميا فى عام 2018 حوالى 1.4 تريليون يورو، فى حين بلغ إجمالى أقساط صناعة التأمين العالمية لعام 2018 حوالى 3.66 تريليون يورو (باستثناء التأمين الصحى) خلال عام 2018 بنسبة نمو 3.3% عن العام السابق وفقا للتقرير.

وتناول التقرير حجم أقساط التأمين فى 57 دولة على مستوى العالم فى مختلف مناطق وقارات العالم، وتمثل أقساط صناعة التأمين العالمية 5.4% من الناتج الاقتصادي العالمي.

50 %نمو أقساط تأمينات المملتكات عالميا خلال 10 سنوات

وبلغ حجم أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عالميا فى عام 2009 حوالى 931 مليار يورو ، فيما ارتفع حجم الأقساط إلى 959 مليار يورو خلال عام 2010 بنسبة نمو بلغت 3% عن العام السابق.

وارتفع حجم الأقساط إلى تريليون يورو فى عام 2011 بنسبة نمو بلغت 5.3% عن العام السابق له.

وارتفع حجم أقساط نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات عالميا فى عام 2012 إلى 1.06 تريليون يورو بمعدل نمو 5.5%، وذلك وفقا لتقرير سوق التأمين العالمى الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين.

فيما ارتفع حجم الأقساط خلال عام 2013 إلى 1.1 تريليون يورو بمعدل نمو 4% عن العام السابق له.

5.8% نمو الأقساط بالنشاط خلال عام 2014

وشهد عام 2014 ارتفاع حجم أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات عالميا إلى 1.17 تريليون يورو بمعدل نمو 5.8% عن العام السابق له،.

فيما حقق النشاط 1.2 تريليون يورو أقساط خلال عام 2015 بمعدل نمو 4.4% عن العام السابق له.

وارتفع حجم أقساط نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات فى عام 2016 حوالى 1.26 تريليون يورو بمعدل نمو 3.7%، وقفز حجم الأقساط إلى 1.3 تريليون يورو خلال عام 2017 بمعدل نمو 5% عن العام السابق، ثم ارتفع حجم الأقساط إلى 1.4 تريليون يورو فى عام 2018 بمعدل نمو 4.6% عن العام السابق له.

الجراف التالى يوضح تطور أقساط نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات عالميا خلال العشر سنوات الماضية (المبلغ بالمليار يورو).