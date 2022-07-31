نشاط المصانع الصينية ينكمش بشكل غير متوقع في يوليو

انكمش نشاط المصانع الصينية بشكل غير متوقع في يوليو، بعد التعافي من تداعيات عمليات الإغلاق التي فرضتها السلطات للحد من انتشار فيروس “كوفيد-19” الشهر السابق.

انكماش نشاط المصانع الصينية

انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49 نقطة من 50.2 نقطة في يونيو، حسبما ذكر المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد في بيان أوردته وكالة “شينخوا” الرسمية.

كان استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ لآراء الاقتصاديين قد توقع قراءة للمؤشر عند 50.3.

كان الانتعاش الاقتصادي في الصين هشاً حيث خففت الحكومة من قيود مكافحة فيروس كورونا مع تراجع حدة تفشي الوباء في البلاد، لكنها شددت بعد ذلك مرة أخرى مع عودة ظهور الفيروس مرة أخرى.

تعزيز التعافي

قال تشاو تشينغ خه كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء في بيان على موقع المكتب الإلكتروني، إن “مستوى الرخاء الاقتصادي في الصين انخفض، وما زال أساس التعافي بحاجة إلى تعزيز”.

أضاف أن الانكماش المستمر في الصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة، مثل البنزين وفحم الكوك والمعادن، ساهم إلى حد بعيد في انخفاض مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية في يوليو بحسب وكالة رويترز.

نما الاقتصاد الصيني في الربع الثاني بأبطأ وتيرة منذ ظهور الوباء لأول مرة في ووهان، ويتوقع الاقتصاديون أن يصل النمو للعام بأكمله إلى 4% فقط أو أقل مع تفشي فيروس كوفيد والقيود والركود المستمر في سوق العقارات الذي يستمر في التأثير على النشاط.