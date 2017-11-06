نشاط الطيار السعودية مستمر رغم توقيف بن عقيل

خالد بدر الدينأعلنت مجموعة الطيار للسفر السعودية اليوم الاثنين أن أعمالها مستمرة رغم ورود تقارير إعلامية عن اعتقال ناصر بن عقيل الطيار عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة .وذكرت الشركة أن عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ناصر بن عقيل الطيار يملك حصصا مباشرة وغير مباشرة في الشركة يصل إجمال

خالد بدر الدين

أعلنت مجموعة الطيار للسفر السعودية اليوم الاثنين أن أعمالها مستمرة رغم ورود تقارير إعلامية عن اعتقال ناصر بن عقيل الطيار عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة .

وذكرت الشركة أن عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ناصر بن عقيل الطيار يملك حصصا مباشرة وغير مباشرة في الشركة يصل إجمالى نسبتها إلى حوالى 29.72 % .

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة ”الشركة تؤكد استمرار أعمالها بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها“، لكنها لم تخض في تفاصيل أو تكشف عن سبب ما تردد عن إيقاف عضو مجلس الإدارة.

وذكرت وكالة رويترز إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أعلن عن تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان محمد البالغ من العمر 32 عاما للتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول .

وأمرت اللجنة باحتجاز 11 أميرا و38 من الوزراء الحاليين السابقين فى محاولة منها لمحاربة الفساد واعتقال شخصيات بارزة تعزز الثقة في تطبيق القانون والمحافظة على البيئة الاستثمارية.