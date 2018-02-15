نسور الجو تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية

بدور إبراهيم:

تزامنا مع تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للقضاء علي العناصر الإرهابية وأعمال التسلل والتهريب عبر الحدود، وبناء علي معلومات استخباراتية مؤكدة، تؤكد تجمع عدد من العناصر الإجرامية، تستعد للتسلل إلي داخل الحدود المصرية، باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي علي الاتجاه الإستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها علي مدار الـ 24 ساعة الماضية، وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر.

وتواصل القوات الجوية وعناصر حرس الحدود تنفيذ مهامهما بكل حسم لتأمين حدود الدولة، ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود علي كل الاتجاهات الإستراتيجية .

