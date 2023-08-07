نسمة محجوب تطلق أغنية «الوقت يعدي» بعد غياب طويل (فيديو)

طرحت الفنانة نسمة محجوب، اليوم الاثنين، أغنية ” الوقت يعدي”، بمنصة “يوتيوب”، وباقي منصات الموسيقى العربية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتعد أحدث أعمالها الغنائية، بعد فترة غياب طويلة.

أغنية “الوقت يعدي”، من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان راندو هارفي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج إبراهيم عزت، وتوزيع شركة “ديجيتال ساوند”.

وتقول كلمات الأغنية:

عاجباني اللمة.. وخصوصا لما تجمعنا صورة فـ مكان حبيناه

ونلاقي روحنا.. لو حد غنى من غير ما نفكر بنغني معاه

ولا تحلى غير بيك.. ده الكل مستنيك ولا تحلى غير بيك

اوعى تسيبها تعديك و الوقت يعدى و يعدى.. عدى عدى عدى ولا نحس بيه عاجباني الدنيا.. لما تيجي ف ثانية