نسمة محجوب تحيي مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

أحمد حمدي

تتواصل فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمحافظة الإسكندرية.

وتقدم الفنانة نسمة محجوب بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء ياسين حفل فى التاسعة مساء الخميس 26 يوليو بالمسرح الرومانى.

وتشدو محجوب بباقة مميزة من الأغانى العربية منها ألف ليلة وليلة، بالعكس، أحسن ناس وميدلى غنائي لـ فيروز، إلى جانب عدد من الأغانى الأجنبية منها، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها حب أخوات، قلبي، حرة فيه وهتقولى إيه.

يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب, ارتبطت بالموسيقي والغناء منذ طفولتها.

وبدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات.

وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عددا من المشاركين من دول عربية مختلفة.