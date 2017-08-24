نسمة عبد العزيز ومدحت صالح فى ختام مهرجان قلعة صلاح الدين

ولاء البريتختتم فعاليات الدورة الـ 26 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء مساء السبت 26 أغسطس بحفلين، يبدأ أولهما فى الثامنة على مسرح المحكى 1 لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها والتى تقدم بانوراما من الأعمال العربية والغربية التى أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها شط إسكندرية، أك

ولاء البري

تختتم فعاليات الدورة الـ 26 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء مساء السبت 26 أغسطس بحفلين، يبدأ أولهما فى الثامنة على مسرح المحكى 1 لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها والتى تقدم بانوراما من الأعمال العربية والغربية التى أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها شط إسكندرية، أكدب عليك، إنت عمرى، هذه هى الحياة، الدنيا ريشة فى هوا، أشكى لمين، ديسباسيتو، الحلوة دى، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح وشاكيرا.

بعدها وفى العاشرة مساء على مسرح المحكى 2 يقدم النجم مدحت صالح وفرقته، بمشاركة رفيق مشواره عازف البيانو الشهير عمرو سليم، مجموعة من أعماله إلى جانب عدد من أغانى الموسيقى العربية التى اشتهر بتقديمها، منها زى ما هى حبها، بحلم على قدى، ولا تسوى دموع، قلب واحد، المليونيرات، البلياتشو، الدنيا علمتنى، كوكب تانى، محبتك جنون، شبكو إديكو فى إدينا، النور مكانه فى القلوب، وعدى، حبيبى يا عاشق، 3 سلامات، الحلوة داير شباكها، قارئة الفنجان ويا مالكا قلبى.

يشار إلى أن الدورة الـ 26 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء ضمت 29 حفلا مجانيًا لمجموعة متميزة من نجوم المطربين والموسيقيين والفرق التى تقدم تجارب فنية مبتكرة ومتفردة، وكرمت 8 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية المصرية، هم اسم المايسترو الراحل الدكتور على عثمان الحاج، المخرج الدكتور عبد الله سعد، عازفة الهارب الدكتورة منال محيى الدين، الدكتورة لمياء زايد عميد معهد البالية، عازفة الكمان بسمة سعد ليدر أوركسترا النور والأمل، المنشد والملحن أحمد عبد الله محفظ فرقة الإنشاد الدينى، حسين بدوى مدير عام الريسيتالات بالأوبرا سابقاً، إلى جانب تكريم خاص للدكتور رضا الوكيل سوليست فرقة أوبرا القاهرة ورئيس البيت الفنى السابق.