نسما للطيران تنفي المشاركة في نقل الحجاج

دعاء محمودنفى أشرف لملوم رئيس شركة نسما للطيران، في تصريحات لـ"المال" ، ما تردد مؤخراً عن اعتزام شركته نقل الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية لهذا الموسم، مؤكداً أنها "اشاعة" و الشركة غير مستعدة في الوقت الراهن لهذه الخطوة.يذكر أن عدد من أصحاب شركات السياحة أعلنوا عن دخول 3 شركات ط

دعاء محمود

نفى أشرف لملوم رئيس شركة نسما للطيران، في تصريحات لـ”المال” ، ما تردد مؤخراً عن اعتزام شركته نقل الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية لهذا الموسم، مؤكداً أنها “اشاعة” و الشركة غير مستعدة في الوقت الراهن لهذه الخطوة.

يذكر أن عدد من أصحاب شركات السياحة أعلنوا عن دخول 3 شركات طيران وهي نسما والعربية وناس في تحالف لنقل الحجاج، مؤكدين أن تلك الخطوة ستقضي علي احتكار شركة مصر للطيران، خاصة بعد زيادة أسعار تذاكر السفر بصورة مبالغ فيها ،وفق قولهم.

وتراوحت أسعار تذاكر شركة مصر للطيران ما بين 10600 و39000 جنيه.

من جانبه قال باسل السيسي رئيس شركة سيسي تورز، إن أسعار تذاكر شركة مصر للطيران مبالغ فيها والاستمرار بهذا النظام يدل علي الفشل والعناد، على حد قوله، مؤكداً أن عدد كبير من الشركات تبحث حالياً عن خطوط طيران بديلة سواء كانت شركات طيران خاص أو عربي.

