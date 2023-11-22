«نسما» السعودية وCJ الكورية تبرمان اتفاقية تعاون

أعلنت شركة “سي جيه اللوجستية” الكورية CJ اليوم الأربعاء إنها وقعت مع مجموعة “نسما” السعودية مذكرة تفاهم للتعاون في إطار جهودها لدخول سوق الشرق الأوسط، بحسب وكالة يونهاب.

تتولى مجموعة “نسما” التي تمتلك 51 شركة تابعة لها في المجالات المختلفة مثل البناء والتمويل والخدمات اللوجستية، بناء مركز التوزيع العالمي لـ “سي جيه ” في المنطقة اللوجستية الخاصة داخل مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ومن المقرر أن يفتتح مركز التوزيع العالمي لـ “سي جيه اللوجستية” في العام القادم ويكون مسؤولا عن التسليم الدولي إلى الشرق الأوسط لشركة التجارة الإلكترونية العالمية “آي هيرب”، حيث ستتولى شركة سي جيه أي سي إم التابعة للشركة العمليات اللوجستية المحلية.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفقت “سي جيه اللوجستية” و”نسما” على بناء علاقة تعاونية واسعة النطاق مثل استكشاف فرص جديدة للأعمال.

وقالت “سي جيه اللوجستية” إنها ستسعى لاستكشاف فرص جديدة للأعمال في السعودية بالإضافة إلى زيادة نفوذها في سوق الخدمات اللوجستية بالشرق الأوسط من خلال هذه الاتفاقية.