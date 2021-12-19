اتصالات وتكنولوجيا

«نسل الأغراب والاختيار 2» أكثر المسلسلات التى بحث عنها المصريون على جوجل 2021

بيرسي تاو وبسنت شوقي الشخصيات الأكثر رواجا
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12:25 م, الأحد, 19 ديسمبر 21 12:25 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

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كشف محرك البحث العالمي جوجل عن قائمة المسلسلات والشخصيات العامة التي حازت على اهتمام المصريين في عام 2021 ، وبحسب القائمة التي حصلت عليها المال تصدر مسلسل نسل الأغراب لكل من أحمد السقا وأمير كرارة قائمة البحث وحل مسلسل الاختيار 2 في المرتبة الثانية ، وحصد مسلسل ملوك الجدعنة المرتبة الثالثة ضمن المسلسلات الأعلى مشاهدة.

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وعلى صعيد الشخصيات العامة ، تصدر الوافد الجديد مهاجم النادي الأهلي الجنوب أفريقي ” بيرسي تاو ” قائمة الأعلى بحثا من قبل المصريين، فيما حلت بسنت شوقي في المرتبة الثانية في البحث، وحلت الانفلونسر دينا داش شقيقة الممثل احمد داش في المرتبة الثالثة..

وفيما يتعلق بالموضوعات العامة ، تصدر النادي الأهلي قائمة البحث تلاه البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ثم تسجيل لقاح كورونا.

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وقالت الشركة في بيان اليوم شهدنا هذا العام تحسينات كبيرة في قدرتنا على فهم الأسئلة والاستفسارات المطروحة باللغة العربية بشكل أفضل اعتمادًا على تقنية جديدة أعلنّا عنها في شهر يونيو السابق، تسمّى النموذج الموحد متعدد المهام (Multitask Unified Model)، أو MUM؛ والتي كانت قفزة فارقة في الذكاء الاصطناعي ساعدت محرك بحث Google في تقديم نتائج دقيقة لأسئلة قد لا تكون واضحة وبسيطة.  وكانت اللغة العربية إحدى اللغات الأولى التي تم تطبيق تقنية MUM على نتائجها، حيث ساعدت ملايين الأشخاص في العثور على إجابات لأسئلتهم مثل تلك المتعلقة باللقاحات.

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