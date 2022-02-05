نسر الأهلي يصطاد مونتيري بقذيفة هاني ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

بعدما حقق الفوز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف دون رد في الدور التمهيدي

نجح النادي الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021، المقامة في أبو ظبي، بعدما حقق الفوز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف دون رد في الدور التمهيدي.

هدف فوز الأهلي جاء بتسديدة صاروخية من الظهير الأيمن محمد هاني، خلال أحداث الشوط الثاني، بعدما استغل الخروج الخاطئ لحارس الفريق المكسيكي.

وخاض الأهلي اللقاء في ظروف صعبة، إذ يغيب عن صفوفه العديد من اللاعبين أبرزهم 11 وهم: محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وبيرسي تاو ومحمد شريف وحسام حسن وعمار حمدي.

وبذلك وصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، من أصل 7 مشاركات في البطولة.

ويلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.