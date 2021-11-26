نسرين أمين ودينا الشربيني وهنا شيحة أول الحضور بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (صور)

بدأ توافد النجوم على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورتة 43، ولفت الفنانة نسرين أمين بإطلالتها الجريئة والنجمات نادية جندى، ودينا الشربينى، وهنا شيحة، وبشرى، وفيفى عبده، ودينا فؤاد، ومادلين طبر، وإسلام إبراهيم، وخالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة، ومحمد محمود عبدالعزيز، والفنان شريف منير، والمخرج مجدي الهواري، وداليا البحيرى،ودرة، والفنانة اللبنانية نور، والإعلامية بوسي شلبي، كما ظهر الفنان أحمد الفيشاوى وزوجته وكعادتهما تبادلا القبلات على السجادة الحمراء، وذلك وبحضور رئيس مهرجان القاهرة المنتج محمد حفظى، والمكتب الفنى للمهرجان، يقام حفل الافتتاح بدار الأوبرا المصرية.

وتنطلق الليلة الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى لتستمر حتى 5 ديسمبر القادم، ويضم البرنامج الفنى للدورة 43 حوالى 100 فيلم، تمثل أكثر من 60 دولة.

ويشهد الحفل تكريم الفنانة الكبيرة نيللى، بجائزة الهرم الذهبى التقديرية، والفنان كريم عبدالعزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، كما يكرم أيضا تيرى فريمو مدير مهرجان كان السينمائى، والملحن والمغنى الهندى أى.آر. رحمن.

وفي حفل الافتتاح سيتم عرض الفيلم الأسباني Official Competition ” المشارك فى المسابقة الرسمية، يعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أما عرضه العالمي الأول فكان في مهرجان فينيسيا السينمائي في الرابع من سبتمبر الماضي.

الفيلم من تأليف وإخراج أندريس دوبرا وماريانو كوهن ومن بطولة بينلوبي كروز وأنطونيو بانديراس واوسكار مارتينيز وناجور أرامبورو وخوسيه لويس غوميز وإيرين إسكولار ومانولو سولو وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداثه حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية، فيستأجر مخرجا مشهورا لمساعدته.

المكرمون:

نيللى:

فنانة مصرية تعد إحدى أبرز نجمات الأعمال الاستعراضية، وهى تنتمى لعائلة فنية عريقة، إذ إن شقيقتها الكبرى هى النجمة فيروز.

تمتعت أيضًا بموهبة كبيرة فى الغناء والرقص والتمثيل، مما ضمن لها المشاركة فى ما يزيد عن 118 عملا فنيا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

أما الفوازير، فقد استطاعت من خلالها أن تحقق نجاحا جماهيريا كبيرا يحسب لها حتى الآن.

كانت بدايتها الفنية في عمر أربع سنوات، حين جسدت دور الطفلة “منى” من خلال فيلم “الحرمان”، الذي قام ببطولته الفنان الكبير الراحل عماد حمدي، ومن ثم توالت عليها الأعمال خلال فترة طفولتها، من بينها فيلم “عصافير الجنة”، “رحمة من السماء”، “توبة”، “حتى نلتقي”.

كريم عبد العزيز:

عاش طفولته فى استوديوهات التصوير بجوار كبار الفنانين، إذ إن والده هو المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، وكان هذا سبب مشاركته فى عدد من الأفلام السينمائية التى أخرجها والده، وبعد سنوات من عمله كممثل خلال فترة طفولته، درس الإخراج بمعهد السينما وتخرج عام 1997، ليستأنف مشواره الفنى من جديد، إذ عمل لفترة وجيزة كمساعد مخرج، ومن ثم قرر العودة إلى لتمثيل، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسلسل «امرأة من زمن الحب»، كما حظى بفرصة التمثيل بجانب الفنان الراحل أحمد زكى، فى فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة»، ورغم تميزه فى الأعمال الكوميدية والرومانسية، كـ «حرامية فى تايلاند»، و«أبو على»، لمع أيضًا فى الأدوار الأكشن، مثل «ولاد العم»، و«خارج عن القانون»، كما حقق فيلمه «الفيل الأزرق 2» الذى أخرجه مروان حامد، إيرادات غير مسبوقة فى تاريخ السينما المصرية، إذ تخطت الـ 100 مليون جنيه، ورغم أنه مُقل فى الدراما التلفزيونية، إلا أن أعماله كانت ناجحة أيضًا، أحدثها هو «الاختيار 2» فى موسم رمضان 2021 الذى عرض فى رمضان الماضى وفيلم «كيرة والجن» الذى يواصل تصويره حاليا.

المخرج الفرنسي تيري فريمو :

ومن المكرمين أيضا فى الدورة 43 أيضا، مدير مهرجان كان السينمائى، الفرنسى تيرى فريمو.

تيرى فريمو، ولد فى تولينز عام 1960. بعد سنوات من عمله فى المجال الفنى، شغل منصب المدير الفنى لمعهد Lumière فى ليون منذ عام 1995، وتم اختياره فيما بعد ليكون المدير الإدارى، فيما أصبح «فريمو» مديرا فنيا لمهرجان كان السينمائى عام 2004، ومن ثم مدير فنيا وتنفيذيا لنفس المهرجان عام 2007، قدم كمخرج، فيلمين وثائقيين هما «Lumiere» عام 2016، و «Lumière, l’aventure continue» عام 2020.

الملحن الهندى أى. آر. رحمن :

وهو المكرم الرابع فى المهرجان المؤلف الموسيقى والملحن الهندى أى. آر. رحمن، وهو من مواليد عام 1967، تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة Time، وحصل على عدة جوائز عالمية كجائزة جرامى لأفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، وجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية، وجائزة البافتا لأفضل موسيقى فيلم.