نسخة متحورة من كورونا تضرب شباب البرازيل.. حالات حرجة تملأ 50% من العناية المركزة

قفز عدد الحالات الحرجة من المصابين الشباب بفيروس كورونا في البرازيل بشكل كبير خلال مارس الماضي.

وأدى هذا إلى أن يشغل المصابين الذين يقل عمرهم عن 40 عاما، أكثر من نصف أسرة العناية المركزة في مستشفيات البلاد.

وحسبما نقلت “فرانس برس” عن إديرلون ريزيندي، منسق برنامج صحيّ للمنظمة البرازيلية لطب الإنعاش، فإن هذا الارتفاع يأتي في خضمّ ارتفاع عدد الوفيات مع انتشار نسخة متحورة جديدة من الفيروس.

وأعلن ريزيندي، أن عدد المصابين بكورونا البالغين 39 عاما وما دون في وحدات الرعاية المركزة ارتفع في مارس بشكل كبير ليتجاوز 11 ألفا، أي 52,2% من إجمالي المرضى في تلك الأقسام.

وكانت نسبة شاغلي أسرّة الرعاية المشددة الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما 14,6% في الأشهر الأولى لانتشار الفيروس، ونحو 45% بين سبتمبر وفبراير.

وقال ريزيندي “في السابق، كان يظهر في الغالب على هذه الفئة شكل أقل حدة من المرض ولا يحتاجون رعاية مركزة. لذا فإن الزيادة في هذه الفئة العمرية كبيرة للغاية”.

وأوضح الخبير أن عوامل متنوعة يمكن أن تكون وراء هذا الارتفاع.

من ذلك تراجع عدد المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما في أقسام الرعاية المركزة من 13,6% إلى 7,8% في مارس، وجزء كبير من هذه الفئة العمرية تلقى لقاحات ضد فيروس كورونا.

كما أن الشباب يعرّضون أنفسهم أكثر للفيروس، سواء لاضطرارهم مغادرة المنازل للعمل أو لأنهم يعتقدون أنهم أقل تأثرا به، وفق إديرلون ريزيندي.

النسخة المتحورة “بي 1”

وثمة عامل آخر محتمل وهو النسخة المتحورة البرازيلية المعروفة اختصاراً ب”بي 1″، ويقول خبراء إنها وراء الارتفاع الكبير في عدد وفيات المصابين بكورونا في البرازيل خلال مارس.

وتشير المعطيات إلى أن “بي 1” التي يمكن أن تعدي من سبق أن أصيبوا بالنسخة الأصلية للفيروس، قد تكون أكثر فتكا، وفق إديرلون ريزيندي.

وقال الطبيب لفرانس برس إن “المرضى الذين يصلون إلى أقسام الرعاية المركزة صاروا أصغر سنّا، وليست لهم سوابق مرضيّة كما تظهر عليهم أعراض أكثر حدة”.