«نسخة قديمة».. شاكوش وكمال يعتذران عن كوبليه «اشرب خمور وحشيش» (فيديو)

أعلن المطربان الشعبيان حسن شاكوش وعمر كمال اعتذراهما للشعب المصري ونقابة الموسيقيين عن المقطع المسىء فى أغنية ” بنت الجيران ” الذى تم تشغيله فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة ، والذي يتضمن كوبليه ” اشرب خمور وحشيش “، وأوضحا أنه تم تعديل نسخة الأغنية لتلائم الأسرة المصرية.

وكان حفل الجمعة قد شهد تواجدا جماهيرا كبيرا ، وأحياه عدد من الفنانين مثل نانسي عجرم وشاكوش وتامر حسني وبهاء سلطان ووائل جسار ، ونظمت شركة إم بى إم بالتنسيق الحفل مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر.

وأثارت ” بنت الجيران ” غضبا واسعا نظرا لما تحويه من كلمات اعتبرها البعض منافية للآداب مطالبين بمحاسبة ومقاطعة صحابي الأغنية.

وأكد مطربا المهرجانات في مقطع فيديو مشترك نشر على الصفحة الرسمية لحسن شاكوش على موقع فيس بوك اليوم الأحد، أنهما وعدا المطرب هانى شاكر نقيب الموسيقيين بتغيير الجزء المسئ واستبداله لكن حدث خطأ غير مقصود خلال تشغيل المهرجان فى حفل الاستاد الذي أقيم الجمعة الماضي.

وأوضحا في الاعتذار : “الخطأ غير مقصود وحطينا الأغنية الجديدة على الفلاشة، والفلاشة دي عليها شغلنا كله وعشان الحفلة كان لها ترتيبات خاصة ادينا المسئولين في الاستاد الفلاشة وبتاع الدي جي شغل النسخة القديمة اللي احنا وعدنا الأستاذ هانى شاكر إننا هنغير المقطع المثير للجدل منه ونعدله ويبقى الشعب بيسمع الغنوة بالنسخة الجديدة ولكن تفاجئنا ان النسخة القديمة هي اللى اشتغلت”.

وتابعا : “ده غلطة غير مقصودة ومتوقفوش حالنا ، معانا ناس شغالة ، ولو اشتغلت الأغنية تاني أعملوا اللى أنتوا عاوزينه وبنعتذر لـ100 مليون ولنقيب الموسيقيين محدش يرضالنا يتوقف حالنا ومستعدين نمضي قرار على نفسنا منكررش الغلط في أى مهرجان المرة الجاية”.