نسخة قانون الجمارك الأخيرة تعترف بمرحل البضائع بعد مطالبات 12 عامًا

السيد فؤواد:رحبت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، بقرار مصلحة الجمارك بإدراج تعريف «مرحل البضائع» ضمن مسودة قانون الجمارك الجديد.وفى هذا الصدد قال عبدالعال على، نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إنه بعد مطالبات امتدت طوال قرابة 12 سنوات مع م

السيد فؤواد:

رحبت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، بقرار مصلحة الجمارك بإدراج تعريف «مرحل البضائع» ضمن مسودة قانون الجمارك الجديد.

وفى هذا الصدد قال عبدالعال على، نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إنه بعد مطالبات امتدت طوال قرابة 12 سنوات مع مسئولى المصلحة، تم الموافقة على إدراج تعريف مرحل البضائع ضمن الباب الأول بمسودة قانون الجمارك الجديد.

شرط تفتيش مقار المستوردين والمصدرين والمستخلصين وشركات الملاحة بإذن كتابى من رئيس المصلحة

ووفقًا للنسخة الأخيرة لمسودة قانون الجمارك تم تعريف لـ”وكيل الشحن (مرحل البضائع)” والتى تم تعريفها على أنها “كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بتجهيز وتنسيق الشحنات للأفراد والشركات بالتعاون مع الناقلين أو الشاحنين لنقل البضائع بمختلف وسائل النقل, كما يمكن له القيام بالخدمات ذات الصلة بالتجارة الدولية عير الحدود كالإجراءات الجمركية للتخليص على الشحنات والإجراءات الأخرى ذات الصلة بالتمثيل القانونى عن أصحاب الشأن”.

وأضاف نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى، أن التعريف يعد شاملا لمهنة مرحل البضائع، والذى فى كثير من الأحوال يكون وكيل الشحنة، أو من ينوب عنه كالمستخلص الجمركى.

وتابع أن العاملين بمصلحة الجمارك تفهموا بعض التعريفات التى يجب أن يتم إدراجها بالقانون الجديد، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على وعد من قبل رئيس المصلحة بمناقشة القانون الجديد خلال النصف الأول من العام الحالى وعرضه على مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.

وأوضح أن المسودة الأخيرة للقانون ضمت أيضًا لأول مرة تعريف “المشغل الاقتصادى المعتمد”، والتى عرفتها المسودة بأنه “طرف فى سلسلة التجارة الدولية سواء كان (منتج- مصدر – مخلص – ناقل – شاحن– مستورد – مستودع) معتمد من مصلحة الجمارك يتمتع بمزايا معينة؛ بهدف تيسير إجراءات الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة مقابل التزامه بالشروط المقررة لذلك”.

يُذكر أنه فى عام 2005 قامت منظمة الجمارك العالمية بإقرار إطار عمل عالمى لمعايير تأمين وتيسير سلسلة إمداد التجارة، وتوافقًا مع إطار عمل المنظمة العالمية الذى يحتوى على معايير دولية موحدة للتعامل فى مختلف الأمور الجمركية والتجارة الدولية، والتى دعت المنظمة جميع أعضائها لتطبيقها عالميًّا، وكان من تلك المعايير برنامج الفاعل الاقتصادى المعتمَد «AEO».

وبناءً على ذلك قامت مصلحة الجمارك المصرية بتطوير خدمة كبار العملاء «AMS» لتصبح خدمة الفاعل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر».

وبخصوص المادة رقم “ 2 “ من البـاب الثانى والخاصة بمصلحة الجمارك وموظفوها نصت على “تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية”، وأضافت المسودة الأخيرة فقرة لهذه المادة تنص على “وللمصلحة أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية” وذلك لأول مرة يتم وضع تلك الاضافة فى المسودات التى صدرت خلال السنوات الماضية.

وكذلك تم تعديل المادة 3 من نفس الباب لتكون على النحو التالى “يكون إنشاء الدوائر والنقاط والمكاتب والفروع الجمركية أو تعديلها أو إلغاؤها بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتحدد اللائحة التنفيذية نطاق الرقابة الجمركية البرى وفقًا لمقتضيات هذه الرقابة، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل النطاق لمراقبة بعض البضائع”.

واشترطت المسودة الأخيرة فى جميع البنود الخاصة بموظفى الجمارك أن يكون ممن لهم الضبطية القضائية فقط، فمثلا نصت المادة الخامسة على “لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل، والأماكن داخل الدائرة الجمركية”.

كما نصت المادة السادسة أنه “لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى كافة وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة “.

وتم تعديل المادة الثامنة من المسودة لتكون “مع مراعاة الأحكام المقررة لحماية حرمة المساكن وسرية الحسابات البنكية، لموظفى المصلحة المختصين وبموجب إذن كتابى من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق فى دخول مقار المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات ومؤسسات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة والأشخاص الطبيعية والاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية, وكذلك المحال العامة والمصانع وغيرها من الأماكن المخصصة لعرض أو بيع أو تخزين البضائع المستوردة، والاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج عن البضائع وضبطها فى حالة وجود مخالفة ، كما يجوز معاينة البضائع ذاتها – فى حالة وجودها – عند الاقتضاء.

ويتعين على الجهات والأشخاص المذكورين فى الفقرة السابقة الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها، وفى جميع الأحوال يجوز إعادة احتساب الضرائب والرسوم المستحقة دون إخلال بأحكام الكتاب الرابع من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة، والسجلات التى يتعين الالتزام بإمساكها يدويًّا أو إلكترونيًّا, كما للمصلحة أن تتبع البضائع المستوردة التى يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية.

ونصت المادة “17” من بالفصل الثالث، والذى عرفته المسودة بمقابل الخدمات بـ”يقدر مقابل خدمات الفحص بالأشعة، التتبع للبضائع بالنظم الإلكترونية، خدمات النافذه الواحدة، الاستعلام المسبق، العمل الذى يقوم به موظفو المصلحة لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية، وأية خدمات أخرى فعلية تقدمها المصلحة بما لا يجاوز 2% من قيمة البضاعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية، فئات المقابل المقرر عن كل الخدمات، وأنواع الخدمات الأخرى وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركية، ولا يدخل المقابل المشار إليه فى نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب.

وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب هذا المقابل نظير الخدمات التى تقدمها المصلحة للغير فى حساب خاص باسم المصلحة لدى البنك المركزى بحساب الخزانة الموحد, ويصرف من الحساب المشار إليه فى تطوير المصلحة, وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير, على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.

أما المادة 22 والخاصة بالإعفاءات فنصت على “تعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة البضائع التالية وفقًا للشروط والأوضاع والحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية:

1- الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح, الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب اللازمة لممارسة نشاطها.

يجوز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها, وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع التى يجوز تخزينها بالمخازن الجمركية المؤقتة ومدة بقائها والعمليات التى تتم عليها والضمانات الواجب تقديمها و الجعالة الواجب أداؤها للمصلحة.

وبخصوص الفصل السابع والخاص بالسماح المؤقت فتم الغاء المادة 35، والتى كانت تنص على “تتولى مصلحة الجمارك ادارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة “.

كما تم إلغاء المادة 36 والتى تنص على “تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها, وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة, والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها، كما تعفى من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.

ونصت نفس المادة أيضا والتى تم إلغاؤها” يحظر التصرف فى تلك المواد والأصناف فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد”.