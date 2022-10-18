نستله : نستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050

قال عدد من مسئولي شركة نستله، إن الشركة تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، وذلك على مستوى جميع القطاعات التي تعمل بها.

وأوضحت نهلة كمال مدير عام العلاقات المؤسسية والاستدامة لنستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الشركة تتواجد في 186 دولة حول العالم، وتتبنى استراتيجية تتضمن العمل على خفض الانبعاثات للوصل لصفر بحلول 2050، وتتضمن الوصول إلى 20% بحلول 2025، و50% بحلول 2030.

وقالت خلال خلال كلمتها بمعسكر الإعلاميين التدريبي للتغير المناخى – الذى تنظمه شركة نستله، إنه من المستهدف خفض استهلاك البلاستيك الخام لنسبة الثلث بحلول 2025 فى مصر، واستخدام مواد تعبئة وتغليف معاد تدويرها بالكامل بحلول هذا الوقت.

وأضافت أن الشركة تشارك من خلال مبادرة دورنا في إعادة تدوير المخلفات ، وتتعاون الشركة مع 13 مصنعاً فى مجال إعادة تدوير المخلفات من خلال هذه المبادرة.

وذكرت أن الشركة تساعد المزارعين علي استخدام طرق حديثة في الزراعة والري وتكنولوجيا لترشيد استهلاك المياه، الأمر الذي ساهم في خفض ما لا يقل ع 60% من الكميات التي كانوا يستخدمونها لري الأراضي الزراعية.

وأشارت إلى أن الشركة تضع ضمن أولوياتها الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة أن ذلك يجب أن يكون توجه عام لجميع المصانع والشركات للحد من الانبعاثات الكربونية التي تسبب التغيرات المناخية.