نستله مصر: نستهدف تعزيز الوعي بالعلاقة بين التغذية السليمة والصحة والاستدامة البيئية

شاركت “نستله مصر” كراعٍ برونزي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُعد فرصة استثنائية للخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات والأفكار في مجالات الصحة والسكان والتنمية، حيث يهدف المؤتمر لإطلاق استراتيجيات جديدة وفعالة تتناول قضايا السكان.

تأتي مشاركة “نستله مصر” في هذا المؤتمر كجزء من التزامها بالمساهمة في نشر الوعي بأهمية التغذية السليمة لتحسين نوعية الحياة للجميع، اليوم وللأجيال القادمة، للمجتمع وللكوكب الذى نعيش عليه، وكذلك المشاركة الفعّالة في النقاشات وتبادل الرؤى حول كيفية تطوير وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات، ودعم القضايا المتعلقة بالصحة والاستدامة.

شارك فريق “نستله مصر” خلال فعاليات المؤتمر من خلال الإعداد وتقديم جلسة بعنوان “التعريف الجديد لمستقبل صحي ومستدام “، والتى تستهدف مناقشة العلاقة بين االتغذيه والرعاية الصحية والاستدامة، وكيفية تأثير ممارسات الرعاية الصحية والنظم البيئية الصحية على المستقبل، وتجمع خبراء من مختلف المجالات لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بكل القطاعات، مثل تأثير الرعاية الصحية على البيئة ودور الممارسات المستدامة في تعزيز الصحة العامة، كما أتاحت الفرصة لتبادل الآراء حول المبادرات الناجحة والأفكار المبتكرة. كما ساعدت في الخروج بتوصيات يتم تقديمها لوزارة الصحة لإتخاذ اللازم نحو التطبيق من أجل الإسهام في بناء مستقبل أكثر صحة واستدامة للمجتمع.

خلال الجلسة، قدمت مهيرة حسن، رئيس قطاع التطوير المؤسسي والاستدامة في نستله مصر، رؤية الشركة حول كيفية تحقيق التوازن بين التغذية السليمة، الحياة الصحية والإستدامه البيئية، كما شاركت في الجلسة أيضًا د.سهام المرايد الأستاذه بكلية بحوث التدريس – معهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ود.مي علواني الخبيرة فى مجال التنمية المستدامة والرئيس التنفيذى لشركة سالوس جلوبال للمدن المستدامة ود. ناصر أيوب الخبير الإستشارى فى شؤون البيئة والمدير التنفيذى لشركة EPD.

في هذا السياق، قالت مهيرة حسن: “نفخر بمشاركتنا في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، حيث يعتبر فرصة هامة للتأكيد على التزامنا بالمساهمة فى تحسين جودة الحياة للأفراد ومساعدتهم على تبنى اسلوب حياه أكثر صحة. كما تعكس مشاركتنا أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق الإستدامة والمساهمة الفعالة في التنمية”

وأضافت: “الاستدامة لدينا ليست مجرد مفهوم، بل هي جزء أساسي من هويتنا وأهدافنا، نسعى جاهدين للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمجتمعات التي نعمل بها، وذلك من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وتعزيز الوعي بأهمية الصحة والتغذية السليمة وفى ذات الوقت وضع التزامات واضحة للاستخدام المسؤول للموارد بشكل مستدام، ونأمل في أن تسهم مشاركتنا في هذا المؤتمر في تحقيق أهدافنا المشتركة لبناء مستقبل أفضل للجميع.”

يشار إلى أن المؤتمر يشكل منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين لتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية، ويعتبر نقطة الحراك لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية على أرض الواقع، حيث شهد إطلاق العديد من الإجراءات والتوصيات الهامة في مجال العمل الصحي والسكاني، مما سيسهم في تحسين الوضع الصحي والاجتماعي للمجتمعات على الصعيدين المحلي والعالمي.