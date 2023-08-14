«نستله مصر» تطلق النسخة الأولى لبرنامج السلامة المهنية للسيدات ضمن مبادرة «دورنا»

أطلقت نستله مصر النسخة الأولى من البرنامج التدريبي للسيدات العاملات في مبادرة “دورنا” بمنطقة منشية ناصر، لتأهيلهم لاستخدام معدات الوقاية الشخصية عند التعامل مع المخلفات وفرزها، وإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف المختلفة. يتضمن البرنامج التدريبي أيضًا تعريف السيدات بأفضل ممارسات الصحة والسلامة المهنية.

وعلى هامش البرنامج التدريبى، تم تنظيم ورشة عمل لأبناء العاملات في مبادرة دورنا برعاية برنامج “نستله أجيال سليمه” لتعريف الأطفال بإسلوب شيق بأسس التغذية السليمة وأهمية النشاط البدني، وأساسيات السلامة وأهمية المحافظة على البيئة.

نستله مصر تهدف للتوعية بكيفية التعامل مع المخلفات

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في التوعية بكيفية التعامل السليم مع المخلفات، بالإضافة لتزويد العاملات بالأدوات والمعلومات التي يحتجن إليها لحماية أنفسهن وأسرهن ومجتمعهن، وتعد هذه النسخة الأولى من البرنامج والتى سوف يتبعها العديد من الدورات لتشمل جميع العاملين فى ميادرة “دورنا”.

وتعليقًا على إطلاق هذا البرنامج التدريبي، صرحت مهيرة حسن، رئيس قطاع التطوير المؤسسي والاستدامة في نستله مصر: “يأتى إطلاق البرنامج التدريبي للسيدات العاملات في جمع وإعادة تدوير المخلفات من منطلق التزام نستله مصر بمسؤوليتها الممتدة تجاه جميع أفراد مبادرة “دورنا”، مع إعطاء الأوليه للنساء حتى يتمكن من حماية أسرهن والحفاظ على صحة أجيالنا المستقبلية. ويمثل هذا البرنامج التدريبى الهام جزءًا من خارطة طريق حقوق الإنسان في شركة نستله، والتي تؤمن بحق كل شخص في بيئة عمل آمنة وصحية.”

وأضافت مهيرة: ” تهدف نستله مصر من خلال مبادرة “دورنا”، على تحقيق أوسع تأثير إيجابي على البيئة وحماية كوكبنا، مع حرصنا على خلق بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين والعاملات في عمليات إعادة تدوير المخلفات والحفاظ على سلامتهم”.

وجدير بالذكر أن شركة نستله مصر قامت بإطلاق مبادرة “دورنا” فى عام 2020، وهو نظام مسؤول بيئي واجتماعي تم تصميمه بواسطة شركة نستله مصر وشركة CID للاستشارات لتعزيز وزيادة عمليات إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية للحفاظ على البيئة،لزيادة معدلات إعادة تدوير مواد التغليف البلاستيكية وحماية البيئة من خلال تحفيز جامعي مادة PET عن طريق نظام الائتمان العكسي الرقمي بالتعاون مع وزارة البيئة وشركةPayMob، والذى بهدف الى تعزيز قدرة القطاع غير الرسمي على استعادة وإعادة تدوير البلاستيك بعد الاستهلاك.

وقد أثمرت جهود الشركة في هذا المجال عن مجموعة من الإنجازات البيئية، حيث كانت نستله مصر أول شركة تزيل الغلاف البلاستيكي على غطاء زجاجات المياه، PVC. كما حققنت حيادية الPET في ٢٠٢٢. بالإضافة لذلك، فإنّ ما يقرب من 95% من مواد التعبئة والتغليف لمنتجات نستله مصممه لإعادة التدوير، كما تسعى الشركة للتحول إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة 100% بحلول عام 2025 في مصانعها.