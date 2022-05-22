«نستله مصر» تستقبل سفيرة سويسرا بمصنعها للمنتجات الجافة

استقبلت شركة نستله مصر في مصنعها للمنتجات الجافة في مدينة السادس من أكتوبر سفيرة سويسرا فى مصر، إيفون بومان، برفقة المستشار التجاري في السفارة السويسرية نعيمة صالح، بحضور معتز الحوت، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة ومدير المصنع المهندس أسامة عبد الحميد.

وتفقدت السفيرة والوفد المرافق لها خطوط الإنتاج المختلفة، والوقوف على الطرق الحديثة فى التصنيع وإجراءات السلامة المتبعة داخل المصنع.. وعبرت السفيرة عن سعادتها بهذه الزيارة.

وأكدت على دور الشركة في تصنيع منتجات عالية الجودة من مواد خام محلية وتطبيق أعلى معايير الإنتاج. وقالت: “على هذا النحو لا تضيف الشركة قيمة فحسب، فنستله مصر ساهمت أيضا في خلق الكثير من فرص العمل، وتوفير النقد الأجنبي من خلال التصدير إلى العديد من البلدان في المنطقة”.

وأعرب معتز الحوت رئيس مجلس الإدارة، عن تطلع نستله إلى توسيع نشاطها في مصر لتغطية الشرائح الصناعية المتنوعة مثل الإنتاج، التخزين، والتوزيع، والالتزام بتعزيز وزيادة الاستثمارات في مصر، مع تطبيق أساليب نستله العالمية للتصنيع القائمة على أعلى المعايير وتنعكس مباشرة على جودة منتجاتنا”.

يشار إلى تواجد منتجات شركة نستله فى مصر منذ عام 1870 عن طريق المستوردين، ومع توافر المناخ المشجع للاستثمار فى مصر بدأت الشركة عملياتها فى مصر ببداية تشغيل أول مصانعها فى مصر عام 1991، واليوم، ومن خلال مقرها الرئيسى فى القاهرة.

كما تعد شركة نستله مصر مركزا محوريا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوفر فرص عمل مباشرة لما يقرب من 3500 موظفاً ملتزمين بهدف الشركة وهو “تحسين جودة الحياة والمساهمة في بناء مستقبل صحي أكثر”. كما تساهم الشركة أيضاً بمنح فرص عملٍ غير مباشرة لأكثر من 8000 فرد فى مصر.