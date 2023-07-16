«نستله مصر» تحصل على «جائزة التميز» في مجال التنمية المستدامة من هيئة الاستثمار

حصلت شركة نستله مصر على جائزة التميز في نسختها الأولى بمجال التنمية المستدامة للشركات لعام 2021، التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وكرم حسام هيبه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شركة نستله، تقديراً من الهيئة لجهودها المبذولة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، واستلمت الجائزة مهيره حسن رئيس قطاع العلاقات المؤسسية والاستدامة لنستله مصر.

وتعتمد استراتيجية «نستله مصر» التنموية على المسئولية المجتمعية للمنتج، بجانب تنفيذ برامج تنموية فى عدة مجالات منها «التغذية السليمة الأطفال»، و«تمكين المرأة»، و«دعم الشباب» «ومبادرات الحفاظ على البيئة» فضلاً عن برامج إعادة تدوير المخلفات وغيرها.

وتحرص نستله مصر على تنفيذ مبادراتها المجتمعية بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص.

وتسعى الشركة للتوسع فى مبادراتها المجتمعية، خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد المزيد من الشراكات مع مختلف الجهات.

وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة النسخة الجديدة من مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة للشركات لعام 2023، كما أقامت حفل تكريم للشركات الفائزة بالنسخة الأولى.

ويحدد قانون الاستثمار مجالات المسؤولية المجتمعية للشركات، وهي حماية البيئة، والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم الفني والتدريب والبحث العلمي، كما ينص على إنشاء قائمة سنوية لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية، وتحفيز نشاط المسئولية المجتمعية عبر الحوافز الضريبية وغير الضريبية.