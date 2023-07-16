«نستله مصر» تحصل على «جائزة التميز» بمجال التنمية المستدامة للشركات في 2021 

حصلت شركة نستله مصر على جائزة التميز في نسختها الأولي بمجال التنمية المستدامة للشركات لعام 2021، التى أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وكرم حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره شركة نستله، تقديراً من الهيئة لجهودها المبذولة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، واستلمت الجائزة مهيره حسن رئيس قطاع العلاقات المؤسسية والاستدامة لنستله مصر.

وتعتمد استراتيجية «نستله مصر» التنموية على المسئولية المجتمعية للمنتج، بجانب تنفيذ برامج تنموية فى عدة مجالات منها «التغذية السليمة الأطفال»، و«تمكين المرأة»، و«دعم الشباب» «ومبادرات الحفاظ على البيئة» فضلاً عن برامج إعادة تدوير المخلفات وغيرها.

وتحرص نستله مصر على تنفيذ مبادراتها المجتمعية بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص.

وتسعى الشركة للتوسع فى مبادراتها المجتمعية، خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد المزيد من الشراكات مع مختلف الجهات.