«نستله مصر» تتعاون مع Carerha وMonappetit لدعم صاحبات مشروعات الطبخ من المنزل

أعلنت شركة “نستله مصر” عن تعاونها مع Carerha -المنصة المهنية الأولى للمرأة التي تعزز المساواة بين الجنسين والتوازن بين العمل والحياة- بالإضافة إلى أكاديمية Monappetit للطهي، في إطار استراتيجيتها لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات، وتعزيز حصولهن على فرص عمل مناسبة لظروفهن الأسرية، وخبراتهن المهنية، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة.

يهدف هذا التعاون إلى إطلاق برنامج لرائدات الأعمال الشابات من صاحبات مشروعات الأكل البيتي تحت عنوان “مطبخك أونلاين” على مدار 3 أيام، والتي تستهدف تزويد 20 شابه ممن يعملن في مشروعات الطبخ من المنزل بالخبرة والمعرفة اللازمة لإدارة عملهن وتنميته، من خلال برنامج تدريب عملي على الطهي، يتضمن ورش عمل مع طهاة محترفون من أكاديمية Monappetit للطهي، إلى جانب برنامج مكثف عن كيفية ادارة المشروعات ومهارات تسويق تلك المنتجات بوسائل متعددة.

يتضمن البرنامج التدريبي تطبيقات عملية في أكاديمية Monappetit يقدمها طهاة متخصصين في المأكولات والحلويات، يليها المشاركة في معرض التوظيف Carerrha Job Fair المنعقد في مقر جامعة ESLSCA يوم 11 مارس الجاري لعرض مشاريعهن، ثم تنضم المشاركات إلى برنامج تعليم أساسيات البيزنس على مدار ٨ أيام على مدار شهر كامل، وفى نهاية البرنامج سوف تحصل المشاركات على شهادة دولية من أكاديمية كمبردج للتدريب.

يأتي هذا البرنامج في إطار الدور الذي تقوم به نستله مصر في مجال تمكين المرأة في مكان العمل، ليستفيد منه السيدات المنضمات إلى البرنامج بشكل مباشر للاستفادة منها في إطلاق مشروعاتهن، كما يستفيد منه النساء العاملات اللاتي يردن الحصول على طعام بيتي بأعلى جودة تم طبخه بشكل صحي وباستخدام منتجات ومكونات صحية، ذلك في إطار سعي الشركة لعقد شراكات متنوعة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بتمكين النساء.