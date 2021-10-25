نستله للمياه تنجح في تعبئة أول زجاجة معدنية معاد تدويرها من المخلفات البلاستيكية

الشركة تهدف لجمع 17 ألف طن مخلفات بلاستيكية ضمن دورها في المسؤولية المجتمعية والحفاظ على البيئة

نجحت شركة نستله للمياه في تعبئة أول زجاجة معاد تدويرها من المخلفات البلاستيكية، تم تصنيعها بالكامل من مواد معاد تدويرها بنسبة 100% للحفاظ على البيئة.

وقال معتز الحوت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر: “إننا نفخر بأن نكون أول شركة في مصر تطرح زجاجة معاد تدويرها بشكل كامل”.

وأشاد الحوت، بدور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في دعم تلك الجهود للإنتاج أول زجاجة معبئة معاد تدويرها.

ولفت إلى أن الشركة تهدف لجمع 17 ألف طن مخلفات بلاستيكية ضمن دورها في المسؤولية المجتمعية والحفاظ على البيئة.

وتابع أن الشركة تخطط للوصول لتعبئة منتجاتها بنسبة 100% من المواد المعاد تدويرها قبل نهاية 2050، وبنسبة 50% بحلول 2030.

واوضح أن نستله مصر لديها 3500 عامل في 3 مصانع مخصصة لتقديم منتجات صحية في مصر وتوفر 8000 فرصة عمل عير مباشرة.