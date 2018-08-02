نستله للمياه تطلق حملة للقضاء على فيروس سي

المرسي عزت أطلقت شركة نستله حملة للقضاء على فيروس "سي" بقرية كفر الأربعين وجمجرة والقرى المجاورة بمحافظة القليوبية.تضمنت الحملة التوعية بمخاطر المرض تلاها الكشف المجاني على الأهالي، كما تقوم شركة نستله للمياه بتحمل كل التكاليف اللازمة لمراحل الكشف والتحاليل والعلاج، بالتعاون مع شركة

المرسي عزت





أطلقت شركة نستله حملة للقضاء على فيروس “سي” بقرية كفر الأربعين وجمجرة والقرى المجاورة بمحافظة القليوبية.

تضمنت الحملة التوعية بمخاطر المرض تلاها الكشف المجاني على الأهالي، كما تقوم شركة نستله للمياه بتحمل كل التكاليف اللازمة لمراحل الكشف والتحاليل والعلاج، بالتعاون مع شركة فاركو للأدوية، ومحافظ القليوبية، ومديرية الصحة ببنها.

يأتي ذلك دعمًا من نستله للمياه، لأهالي منطقة كفر الأربعين وجمجرة والقرى المجاورة لها بمحافظة القليوبية الكائن بها مصنعها منذ عام 1982، حيث لم تدخر الشركة جهدًا لتنمية وتطوير القرية.

ويتضمن برنامج الكشف والتوعية من نستله للمياه، توزيع منشورات للمواطنين تشرح لهم مخاطر المرض وطريق انتقاله وعلاجه.

وتتحمل شركة نستله للمياه تكاليف إجراء التحليل اللازم للكشف المبدئي “Elisa”على المريض، ثم تحويله لعمل تحليل الـ”PCR”؛ للتأكد من إصابته، فضلًا عن تحمل شركة نستله للمياه تكاليف العلاج لمن يثبت إصابته بالمرض.

في هذا الصدد أكد الدكتور راسم دباس، رئيس مجلس إدارة شركة نستله للمياه، استراتيجية شركته التنموية التي تستهدف جعل كفر الأربعين وجمجرة قريتين نموذجيتين، من خلال عدد من المبادرات المهمة مثل حملة فيروس سي، التي نجحت في الكشف على يقرب من 90% من أهالي كفر الأربعين وجمجرة والقرى المجاورة؛ لجعلها خالية تمامًا من المرض.

وأضاف: ”نؤمن في نستله للمياه بأهمية المسئولية المجتمعية ونراها واجبًا والتزامًا تجاه المجتمع الذي نعمل. ويسعي فريق عمل نستله للمياه جاهدًا لإحداث تأثير إيجابي في كفر الأربعين وجمجرة على كل المستويات، وذلك بتشجيع ودعم السيد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية”.

من جانبه أكد محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، أهمية دور المشاركة المجتمعية ومساهمة الشركات والمصانع بدائرة المحافظة، خاصة نستله للمياه، في المساهمة بتنمية القرى الأكثر احتياجًا للخدمات، مشيرًا إلى أنه يرحب بكل مستثمر جاد يسهم في إيجاد استثمارات جديدة وفرص عمل للشباب للحد من البطالة بالمحافظة.

بدورهم قدم فريق شركة نستله للمياه، فاركو للأدوية، منظمة “Hepfi”، ومديرية الصحة، التوعية للمواطنين عن المرض والأعراض المرَضية وطرق العلاج، بالإضافة إلى أسس مكافحة العدوى ووسائل انتقال العدوى وكيف يمكن للمواطن أن يحمي نفسه من الإصابة بهذا المرض، فضلًا عن إعطائهم بعض النصائح، ومنها عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير، والتداول الآمن للأدوات الحادة، واستخدام الحقن المعقمة.