«نستله» ضخت 900 مليون جنيه خلال العامين الأخيرين

ضخت شركة «نستله» استثمارات تقدر بنحو 900 مليون جنيه خلال عامى 2021 و2022 فى إضافة خطوط إنتاج جديدة فى مياه الشرب ومرقة ماجى والنسكافيه، بحسب نهلة كمال، عضو مجلس إدارة بالشركة.

وقالت كمال لـ«المال»، إن استثمارات الشركة توزعت بين إضافة خطين جديدين للتوسع فى إنتاج مياه الشرب، بحجم استثمارات بلغ نحو 500 مليون جنيه خلال العام الحالى 2022.

نهلة كمال: صادراتنا تتراوح من 50 إلى 60 مليون دولار.. وأزمة الشحن و«الحرب الروسية» معوقات أمام النمو

وذكرت أن الشركة أضافت نحو 8 خطوط جديدة لإنتاج مرقة ماجى والنسكافيه بحجم استثمارات 400 مليون جنيه، مشيرةً إلى أن «نستله» لديها التزامات داخل المجتمع والبيئة وتعمل من خلال منظور إستراتيجى لزيادة العمالة المباشرة وغير المباشرة .

وأوضحت كمال، أن التوسعات الجديدة للشركة فى منتجاتها المتنوعة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمتوسط %15 سنويًا، مؤكدة أنها مستمرة فى خطتها لضخ استثمارت جديدة فى السوق المحلية لتلبية احتياجات المستهلكين، سواء بإضافة خطوط جديدة أوالاستحواذ على شركات أخرى تعمل فى مصر، رافضة الإفصاح عن تلك الصفقات لإتمامها دون تعطل – بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن صادرات «نستله» تتراوح من 50 إلى 60 مليون دولار سنويًا، من أهم أسواقها دول الخليج وأوروبا وكندا وأمريكا، مؤكدة أن التصدير من أهم ملفات عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن مستهدفات التصدير يجب أن ترتفع أكثر من ذلك، فى ظل تحرير سعر الصرف مؤخرًا، لكن مشكلات الشحن والإمداد عالميًا كان له تأثير كبير على هذا الملف بعد جائحة كورونا والحرب «الروسية – الأوكرانية».

و«نستله مصر» مملوكة بالكامل لشركة نستلة إس إيه التى يقع مقرها فى سويسرا والتى تعتبر الأكبر فى العالم فى مجال الصحة والتغذية.

وتتواجد نستله فى العالم العربى، وتحديدًا فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فتقوم بتشغيل 20 مصنعًا وتوفر فرص عمل مباشرة لما يقرب من 22000 شخص.

وتمتلك «نستله» 3 مصانع فى مصر، اثنين فى مدينة 6 أكتوبر لإنتاج مرقة ماجى، وسيريلاك، ونسكويك، ويعيد تعبئة نيدو ونسكافيه وبنجورنو؛ والثالث هو مصنع المياه ببنها وينتج نستله بيور لايف ومياه بركة المعبأة.