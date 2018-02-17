نستله تطلق مبادرة تمكين الشباب لتحسين فرص التوظيف وريادة الأعمال

معتز الحوت: الشباب عماد المجتمع والاقتصادأحمد اللاهونىأطلقت نستله مصر مبادرة "نستله لتمكين الشباب"، على هامش فاعليات قمة مصر للتوظيف، وشارك فى جلسات النقاش طارق كامل رئيس قطاع المبيعات بنستله شمال شرق أفريقيا، وسالي بدير، رئيسة قسم سلاسل التوريد بالشركة.وأعلنت نستله فى بيان لها اليوم، أن الهدف

معتز الحوت: الشباب عماد المجتمع والاقتصاد

أحمد اللاهونى

أطلقت نستله مصر مبادرة “نستله لتمكين الشباب”، على هامش فاعليات قمة مصر للتوظيف، وشارك فى جلسات النقاش طارق كامل رئيس قطاع المبيعات بنستله شمال شرق أفريقيا، وسالي بدير، رئيسة قسم سلاسل التوريد بالشركة.

وأعلنت نستله فى بيان لها اليوم، أن الهدف من هذه المبادرة هو السعي لتدريب الكوادر الشابة المتميزة من طلبة الجامعات المصرية لمساعدتهم على الانتقال من الحياة الأكاديمية إلى الحياة المهنية، ويهدف المشروع إلى تنمية 10 آلاف طالب من الجامعات المصرية المختلفة.

وقال معتز الحوت، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنستله شمال شرق إفريقيا: “تؤمن نستله بأنها جزء من المجتمع المصري لذلك فاننا نعي جيدًا مسئوليتنا تجاه الشباب، حيث إنهم عماد المجتمع والاقتصاد، كما أننا ندرك أن موقعنا يحتم علينا أن نبذل المزيد من الجهد لتعزيز دورنا في تنمية قدرة الشباب ودعمهم للوصول الى الفرص العادلة والمتنوعة واستثمارًا لقدراتهم واعتمادًا على طموحهم نحو مستقبل أفضل.”

وخلال جلسة النقاش أكد طارق كامل، رئيس قطاع المبيعات بنستله شمال شرق أفريقيا، أهمية الوعي الوظيفي لدى الشباب وما يتطلبه سوق العمل المصرية، مشيرًا إلى أن مناخ العمل الحالي يشجع على المبادرات التي تهدف لتشجيع الطلاب على توسيع دائرة معرفتهم حول فرص النمو الوظيفي، كما أصبحت مبادرات الشركات أساسية لزيادة وعي الطلاب حول آفاق العمل، وستظل مشاركة الشركات حاسمة في هذا التطور.



يذكر أن مبادرة “نستله لتمكين الشباب” تأتى تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة فى استراتيجيتها 2030 حيث يأتى على قمة أولويتها خفض معدل البطالة والتى وصلت الى 12٪ قى 2017، وتبلغ نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما 79.6% من إجمالي الأيدي غير العاملة في مصر.

وشركة نستله مصر مملوكة بالكامل لشركة نستله أس أيه فى سويسرا وهى الشركة الرائدة على مستوى العالم فى مجال التغذية والصحة، بدأت نشاطها فى مصر قرب نهاية القرن التاسع عشر وتتولى الشركة اليوم تشغيل 3 مصانع، و توفر فرص عمل لما يقرب من 3500 شخص،وتتواجد منتجات شركة نستله فى الأسواق العربية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط من خلال 10 مصانع بإجمالي عدد 8 الاف عامل.