نستلة مصر: دعم الصناعة ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التصدير

شاركت شركة نستلة مصر في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي أقيم في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمشاركة عدد كبير من الشركات والمستثمرين في مختلف القطاعات.

قال معتز الحوت، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة نستلة مصر، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن المشاركة في هذا المؤتمر تأتي من منطلق إيمان الشركة بأهمية دور الصناعة في دعم التنمية في مصر، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في هذا القطاع الصناعات نحو 500 مليار جنيه، ويعمل به نحو 7 ملايين من العمالة المباشرة وغير المباشرة.

وتُعد شركة نستلة مصر إحدى كبرى الشركات العالمية المُصنعة في مصر منذ نحو ثلاثة عقود، استطاعت خلالها توفير نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، و٨ آلاف فرصة غير مباشرة، وقد ضخت الشركة في مصر استثمارات بلغت نحو ٣.٥ مليار جنيه في العشر سنوات الأخيرة.

أضاف “الحوت” وفق بيان للشركة اليوم، أن توطين الصناعة في مصر هو هدف مهم من أهداف رؤية مصر 2030، حيث توفر الدولة أوجه الدعم المختلفة للصناعة المحلية لتعزيز فرص النمو في هذا القطاع لما له من دور مهم في تحقيق معدلات نمو عالية، كما تبذل الحكومة المصرية جهوداً متواصلة لرفع كفاءة هذا القطاع بما يمكنه من توفير الاحتياجات المحلية، وفتح أسواق جديدة للتصدير.

وتمتلك نستلة ثلاثة مصانع، مصنعين في مدينة 6 أكتوبر لإنتاج نحو 13 فئة منتجات غذائية، منها القهوة والمشروبات، والألبان، والمياه، وأغذية الأطفال، والحلويات والمنتجات الخفيفة، والأغذية العلاجية، وحبوب نستلة، ومنتجات الطهي، وأغذية الحيوانات الأليفة ونستلة بروفيشنال لخدمة قطاع الأسواق الخاصة، بالإضافة إلى مصنع المياه ببنها والذي ينتج نستلة بيور لايف ومياه بركة المعبأة كما تمكنت الشركة من تحقيق صادرات بلغت نحو 50 مليون دولار منذ عام 2020 وحتى الآن إلى كندا، وإيطاليا، وإنجلترا، وفرنسا، واليونان، وهونج كونج، وأستراليا، والسعودية والعديد من الدول الأفريقية مثل السنغال والكاميرون.

وفي نفس السياق، تسعى شركة نستلة مصر لتقليل التأثير البيئي لعملياتها، وتتبنى عدة مبادرات للحفاظ على البيئة في مقدمتها مبادرة “دورنا”، بالتعاون مع وزارة البيئة وCID للاستشارات، وهو نظام مبني على المدفوعات الإلكترونية، لتحفيز الجهات الفاعلة في قطاع جمع المخلفات غير الرسمي عبر سلسلة القيمة لزيادة كميات المواد البلاستيكية المستردة. كما تم إنشاء منظومة هدفها تقليل استهلاك الطاقة في مصانع الشركة، مما قد يؤدي إلى خفض ثاني أكسيد الكربون؛ وقد استطاعت توفير 830 كيلو جول من الطاقة سنويًا، أي ما يعادل 30 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالانتقال إلى إضاءة LED كما تخطط الشركة للتحول إلى الكهرباء المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025 في جميع مصانعها.