” نستلة مصر” تطلق مبادرة لتوزيع منتجاتها علي الأطقم الطبية

قامت شركة نستلة مصر بالتعاون مع مؤسسة اهل مصر للتنمية بتنفيذ أحد أنشطة مبادرة ” مع بعض احنا قدها” عن طريق تقديم الدعم للفرق الطبية بمستشفيات العزل الصحي لمواجهة فيروس كورونا تحت عنوان ” نستلة وأهل مصر مع بعض احنا قدها”.

ويتم توزيع عبوات علي الأطقم الطبية في مستشفيات العزل تحتوى على منتجات من شركة نستلة مصر للتعبير عن الامتنان و الشكر للجيش الأبيض ودعم جهودهم بشكل رمزى في هذه الظروف الراهنة.

كما يشير إلي التضحيات التى يقدمونها بجهودهم كخط الدفاع الأول لرعاية المصابين وحماية الجميع من خطر انتشار الفيروس وقيامهم بمواصلة الليل بالنهار للقيام بذلك تاركين ذويهم ومنازلهم خلال أيام شهر رمضان للقيام بواجبهم.

ويتم تزويد الأطقم الطبية فى مستشفيات العزل الصحي بالقاهرة والجيزة من خلال توزيع يشمل 5 مستشفيات يوميا حتى نهاية رمضان، لتضم مستشفيات حميات العباسية، الحميات بإمبابة، قصر العيني التخصصي، الدمرداش، 15 مايو بحلوان، الحسين الجامعي، باب الشعرية، الزهراء، أحمد ماهر، المطرية، الساحل، الجلاء، ومستشفيات الحجر الصحي لمؤسسة” أهل مصر”.

وقد تم توزيع منتجات نستلة فى اليوم الأول لتنفيذ المبادرة بمشاركة دكتورة هبة السويدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية’ ،نهلة كمال، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ومدير عام قطاع العلاقات المؤسسية والتسويقية بشركة نستلة مصر.

وقالت دكتورة هبه السويدى :”ان تضافر جهود المؤسسات والشركات الخاصة يساهم فى دعم الجهود المقدمة للأطباء فى عملهم لرعاية وعلاج المصابين”.

وأكدت أن الأمر ليس تفاخرا بانفراد جهة بعينها بتقديم العون والمساعدة ولكن العبرة فى تكاتف الجميع من أجل تخفيف حدة الأزمة وتبعاتها السلبية.

وأضافت :”ان مؤسسة أهل مصر تدعو جميع الموسسات والجهات التابعة للقطاع الخاص من أجل توحيد الجهود والمساعى لخدمة الوطن ومساعدة الجيش الأبيض فى حريه ضد كورونا”.

وقالت نهلة كمال:” إن نستلة مصر حريصة على القيام بدورها المجتمعى فى ظل الظروف الراهنة من خلال العديد من الأنشطة ومنها مبادرة “مع بعض احنا قدها” للمساهمة فى التخفيف من آثار الأزمة؛ سواء عن طريق دعم العمالة اليومية من خلال تقديم منتجات نستلة من الالبان وغذاء أطفال للأسر الأشد احتياجآ، أو توفير الأجهزة الطبية ومستلزمات الوقاية للأطقم الطبية”.

وأضافت :”كل ذلك يتم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات التي تعمل على مواجهة هذا الوباء، كما تم إشراك الموظفين فى المبادرة عن طريق قيامهم بالتبرع إلي أي من الجهات الخيريه التى تتعامل معها الشركة وسوف تقوم نستلة بالتبرع بنفس قيمة المبلغ الذى دفعه الموظف”.

ويأتى على رأس فعاليات المبادرة تقديم التقدير والعرفان للأ طقم الطبية لدورهم النبيل فى علاج المصابين ورعايتهم وتفعيلا لدور القطاع الخاص المحورى خلال الأزمة.