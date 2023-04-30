«نستلة» للأدوية تحقق 1.3 مليار جنيه مبيعات خلال 2022  

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«نستلة» للأدوية مبيعات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال عام 2021، في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وظهرت شركة «نستله» في السوق العالمية لأول مرة عام 1860 عندما طور الصيدلي هنري نستله طعاما خاصا للرُضع إذ حقق نجاحاً باهراً عندما نجحت الوصفة التي صنعها في انقاذ حياة طفل رضيع لم يكن يتقبل حليب أمه.

وبدأت «نستله» التوسع في عام 1905 بعدما اندمجت مع شركة أنجلو-سويس ميلك وخلال فترة قصيرة كانت الشركة قد فتحت مصانع لها في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة، ألمانيا وإسبانيا.

خلقت الحرب العالمية الأولى طلبًا مكثفًا على منتجات الحليب في صيغة عقود حكومية، ومع نهاية هذه الحرب كان إنتاج الشركة قد تضاعف أكثر من مرة بحسب الموقع الرسمي للشركة.

اتفقت شركة الأغذية السويسرية العملاقة نستلة على شراء شركة أميون ثيرابيوتيكس لأدوية الحساسية مقابل 2.6 مليار دولار، لتضيف إليها شركة رائدة في مجال أدوية الحساسية منتصف عام 2020.

ووفقا للاتفاق دفعت «نستلة» 34.50 دولار مقابل كل سهم من أسهم الشركة الأمريكية التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية وهو ما يزيد بنسبة 174 في المئة عن سعر السهم.

يأتي ذلك في حين تتوسع شركة نستلة في مجال منتجات العناية الصحية مع تقليص أنشطتها في المجالات الأبطأ نموا مثل قطاع الحلوى في الولايات المتحدة.

يذكر أن عقار بالفورزيا الذي تنتجه أميون هو الدواء الوحيد المعتمد من جانب إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية للمساعدة في تقليل تكرار وحدة الحساسية للفول السوداني لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما بحسب بيان نستله.الحساسية للفول السوداني لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما بحسب بيان نستلة.

وذكرت نستلة أن قيمة الصفقة تبلغ 2.6 مليار دولار، حيث تمتلك الشركة السويسرية بالفعل 26 في المئة من أسهم الشركة الأمريكية.