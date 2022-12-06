«نستلة» للأدوية تحقق مبيعات بقيمة 293 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «نستلة» للأدوية مبيعات بقيمة 293 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال عام 2022.

ووصلت مبيعات الشركة إلى 1.1 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال عام 2021.

وتوسعت عملاق الأغذية في العالم ودخلت مجال الأدوية منتصف عام 2020، إبان جائجة كورونا مع تقليص أنشطتها في المجالات الأبطأ نموا مثل قطاع الحلوى في الولايات المتحدة.

وفي ظل تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية بفعل كورونا، اتفقت شركة الأغذية السويسرية العملاقة نستله على شراء شركة أميون ثيرابيوتيكس لأدوية الحساسية مقابل 2.6 مليار دولار، لتضيف إليها شركة رائدة في مجال أدوية الحساسية.

نستلة

وجائحة كورونا العالمية، لم تكن الأزمة الأولى التي تشتغلها الشركة، إذ بدأت «نستله» التوسع في عام 1905 بعدما اندمجت مع شركة أنجلو-سويس ميلك وخلال فترة قصيرة كانت الشركة قد فتحت مصانع لها في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة، ألمانيا وإسبانيا.

بعدما خلقت الحرب العالمية الأولى طلبًا مكثفًا على منتجات الحليب في صيغة عقود حكومية، ومع نهاية هذه الحرب كان إنتاج الشركة قد تضاعف أكثر من مرة بحسب الموقع الرسمي للشركة.

يذكر أن عقار بالفورزيا الذي تنتجه أميون هو الدواء الوحيد المعتمد من جانب إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية للمساعدة في تقليل تكرار وحدة الحساسية للفول السوداني لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما بحسب بيان نستله.الحساسية للفول السوداني لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما بحسب بيان نستلة.