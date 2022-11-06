نسب تعويضات التأمين بأول 8 شهور من 2022 (جراف)

بدأ فرع “العلاج الطبي” متصدرًا تعويضات التأمين منذ بداية يناير إلى آخر أغسطس 2022، بنسبة 43%، وتلاه “السيارات التكميلي” الذي بلغت نسبته 27% تقريبًا، أما نسبة “الحريق” فقد وصلت إلى 9%، وجاء من بعده “الحوادث والمسئوليات” بنسبة ناهزت 7%.

أما تعويضات التأمين “الهندسي” فقد جاءت في المركز الخامس بنسبة 5% تقريبًا، للشهور الـ8 الأولى من 2022، بينما ناهز “الطيران” 3%، ليكون بذلك في المرتبة السادسة، في حين أن السابع قد كان لفرع “السيارات الإجباري” الذي جاوزت نسبته 2.5% بقدر طفيف.

وجاء بالمركز الثامن “البترول” الذي سجل نسبة 2% تقريبًا، في ذات الفترة السالفة من العام الحالي، بينما التاسع كان بنسبة زادت قليلًا عن 1% لـ”أجسام السفن”.

وبذكر تعويضات الأنواع التأمينية الأخري، فإنها لا تتعدى نسب كل متها على حدة الـ1%.

وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف عن قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات في الشهور الـ8 الأولى من العام الحالي، والتي ناهزت 6,7 مليار جنيه.

كما ارتفعت قيم التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 35% تقريبًا، حتى بلغت ما يُربي على الـ10,8 مليار جنيه، للشهور الـ8 الأولى من 2022.

وفي الجراف التالي نسب تعويضات أنواع التأمين في أول 8 شهور من 2022: