نسبة 95% من المقبولين ببرنامج هونج كونج لأفضل المواهب من بر الصين الرئيسي

أظهرت إحصاءات حكومية أن نحو 95% من المتقدمين المقبولين في برنامج هونج كونج لجذب أفضل المواهب إلى المدينة كانوا من بر الصين الرئيسي ، بحسب وكالة بلومبرج.

أفضل المواهب من بر الصين الرئيسي

وقالت إدارة الهجرة في رد على أسئلة مشرعين إن برنامج “تأشيرة أفضل الموهوبين” تلقى ما إجماليه 14240 طلباً في الشهرين الأولين بعد أن أطلقه الرئيس التنفيذي جون لي في ديسمبر، وتمت الموافقة على 8797 منها حتى الآن.

تبذل هونج كونج قصارى جهدها لوقف هجرة العقول التي تهدد مكانتها كمركز مالي دولي. وانخفض عدد السكان العاملين في المدينة 2.4% العام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ 1985، فيما يرجع لأسباب منها سياسات كوفيد الصارمة والقمع السياسي في بكين.

تراوحت أعمار أكثر من نصف المتقدمين الناجحين في برنامج المواهب بين 18 و30 عاماً، في حين أن أكثر من 30% تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عاماً، وفقاً لتقرير الحكومة.خضع برنامج جذب العمال ذوي الدخل المرتفع وكبار خريجي الجامعات للتدقيق بالفعل، فقد منحت هونج كونج تصريح عمل للعالِم الصيني خه جيان كوي الذي طالته سهام النقد لقيامه بتعديل جيني لأطفال رُضع، لكنها ألغته بعد ساعات للاشتباه في أنه أورد “بيانات كاذبةً” في طلبه.