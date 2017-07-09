نسبة المكون وراء فشل مفاوضات الصناعات المغذية مع زيوراند للزيوت

فشلت مفاوضات رابطة الصناعات المغذية للسيارات مع الشركة الفرنسية زيوراند – المتخصصة في مجال صناعة الزيوت، إمكانية تصنيع منتجاتها محليًا.

وكشف إيهاب أبو العنين، مدير تنمية رابطة الصناعات المغذية، عن رفض “زيوراند”- الفرنسية تصنيع منتجاتها محليًا، لارتفاع حجم التكلفة الاستيرادية لمكونات الإنتاج، موضحا أن “زيوراند” كانت تعتزم الاحتفاظ بنسبة المكون الفرنسي بمنتجاتها- دون أي ادخال من المكونات المحلية.

وأوضح في تصريحات لـ”المال”، أن الرابطة قد قامت بتقديم كل الدراسات والاستشارات لـ”زيوراند”، بهدف تصنيع منتجاتها بأحد مصانع الإسكندرية، الأمر الذي سيسهم في خفض من تكلفة منتجاتها وغزو السوق المحلية.

وكانت “زيوراند” – الفرنسية قد تفاوضت مع عدد من ممثلي الشركات المحلية، هم “افيكو فلتر، ديفو، فاق فلتر”؛ للوقوف علي وضع الخطط التوسعية لها بالسوق المحلية.

ولفت إلى أن “زيوراند”- الفرنسية، قررت عدم التواجد بالسوق خلال الوقت الحالي، بالتزامن مع الضبابية وارتفاع حجم التكلفة الاستيرادية؛ الأمر الذي سيحد من قدرتها التسويقية على بيع منتجاتها داخل السوق.