نسبة الرسوب تصل إلى 70%.. تحرك برلماني بشأن نتائج الفرقة الأولي بطب أسيوط و جنوب الوادي

قالت صفاء جابر عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط ،عن حزب حماة الوطن إن ما حدث في نتيجة كلية الطب جامعة أسيوط “كارثة” ويكشف مشكلة حقيقة كبيرة، وهي مستوي الطلاب الملتحقين بالكلية العام الماضي ، وما أثير وقت نتيجة الثانوية العامة من حصول طلاب بلجان بعينها بالغش علي نتائج مرتفعة.

وتابعت ” جابر” : أيضا ما صرح به د. علاء عطية عميد كلية الطب جامعة أسيوط بأن الأغلبية من الراسبين أيضا من الوافدين من السودان.

وأضافت “عضو مجلس النواب” أن كلية الطب جامعة أسيوط لها تاريخ عريق ومكانة علمية مرموقة يشهد لها الجميع ، وما حدث يعكس حرص القائمين علي جودة خريج الكلية الذي تسعي للحفاظ عليه ،مطالبة وزير التعليم العالي بضرورة تقليل أعداد الوافدين علي جامعات الجنوب كأسيوط وجنوب الوادي ، وقنا ، وتوزيع عادل لهم علي مستوي كليات الجمهورية سواء خاص أو عام أو أهلي.



وأكدت “النائبة صفاء جابر ، أن تكرار النتيجة مرة أخري بكلية طب قنا من رسوب 70% من طلاب الفرقة يؤكد أن هذه ظاهرة ويجب التدخل فورا من قبل وزارة التعليم العالي.



وطالبت “جابر” بضرورة أن يتم تشديد الرقابة في امتحانات الثانوية العامة والقضاء علي ظاهرة الغش لمنع تسلل أي غير كفء لكليات الطب وتابعت : كليات الطب تخرج خريجا يكون مسئولا عن أرواح الناس فيجب أن يكون متفوقا وأن أرواح المرضى أمانة لدى الطبيب.



وكانت قد تسببت نتيجة الفرقة الأولى بكلية طب قنا ، فى صدمة بين أبناء قنا ، و رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت النتائج الرسمية عن رسوب 78% من الطلاب والطالبات، فضلاً عن رسوب 80%، بين طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة جنوب الوادى.

الصدمة جاءت بعد نتائج كلية الطب بجامعة أسيوط، والتى سبقت جنوب الوادى، بنتائج كارثية أيضا لطلاب الفرقة الأولى بالكلية، وهو ما يشير إلى أن الظاهرة عامة وليست خاصة بمحافظة قنا فحسب، مما يستدعى أن يكون هناك دراسة حقيقية للموقف.