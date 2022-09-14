نسبة الأسهم المستجيبة من «دومتي» لعرض Expedition تصل إلى 96%

علمت “المال” أن نسبة الأسهم المستجيبة من شركة “الصناعات الغذائية العربي – دومتي” على عرض الشراء المقدم من شركة Expedition investments بلغت حوالي 96% بواقع 93 مليون سهم في آخر يوم لسريان فترة الشارء.

تجدر الإشارة إلى أن عرض شركة Expedition investments يتضمن شراء 96.18 مليون سهم بنسبة 34% والمكملة لنسبة 90% من أسهم الصناعات الغذائية العربية- دومتي.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة Expedition investment للاستحواذ على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، على ألا تقل مدة سريان عرض الشراء بعد نشر التعديل عن يومين عمل.

وقالت الرقابة المالية في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، إن Expedition investment قامت بتعديل عرض الشراء الإجباري ليصبح 5.5 جنيه للسهم بدلًا من 5 جنيهات للسهم.