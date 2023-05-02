نسبة استجابة مساهمي «باكين» لعرض «الأصباغ الوطنية» تزيد على 80%

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن نسبة الأسهم المستجيبة لعرض شراء شركة “البويات والصناعات الكيماوية – باكين” والمقدم من “الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة” بلغت نحو 80.4% بنهاية تعامللت جلسة اليوم، بإجمالي 19.358 مليون سهم من الإجمالي البالغ 24 مليون سهم.

تجدر الإشارة إلي أن فترة سريان عرض شركة “الأضباغ الوطنية” بدأت منذ عدة أيام وأنتهت بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو الجاري .

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت منذ أيام أن فترة تلقي العروض المنافسة على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية للاستحواذ على شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، أنتهت يوم الأربعاء الماضي .

ويتضمن عرض الشراء الإجباري المقدم من الأصباغ الوطنية، الاستحواذ الكامل على أسهم “باكين” وتعديل سعر عرض الشراء ليصـبح 39.8 جنيه للسهم الواحد.

