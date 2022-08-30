نساء يخططن لخطف طفلة انتقامًا من والدتها.. والمتهمات: «بيننا خلافات تجارية»

نجحت الأجهزة الأمنية في تحرير طفلة مختطفة وإعادتها لأهلها في محافظة القاهرة ، عقب ارتكاب جريمة خطف الطفلة من مجموعة نساء بسبب خلافات تجارية مع والدتها.

كان مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من سيدة بخطف نجلتها -تبلغ من العمر عامين- من قبل بعض السيدات بسبب وجود خلافات مالية بينهم.

وبالفحص وبسؤال والدة الطفلة مالكة محل تجاري، قررت بوجود خلافات مالية بينها و3 سيدات، لمشاركتهن في أعمال تجارية بالمحل ملكها.

وأضافت أنه أثناء تواجدهن بمسكن إحداهن لإنهاء الخلافات المالية وبصحبتها طفلتها، اكتشفت عدم وجودها، واتهمت المشكو في حقهن بخطفها.

وأمكن تحديد مرتكبة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات ضبطتها الأجهزة الأمنية وبصحبتها الطفلة المختطفة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بتحريض من والدتها بسبب الخلافات المالية بين والدتها ووالدة الطفلة.

وأمكن ضبط باقي المتهمات، واعترفن بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.