«نزيف الأسفلت» يحصد أرواح 19 شخصًا في 3 حوادث طرق متفرقة

لقى 19 شخصًا مصرعهم في 3 حوادث طرق متفرقة، اليوم الخميس، أثناء سفرهم لقضاء إجازة عيد الأضحى، كما أصيب 48 آخرين في تلك الحوادث، في حصاد جديد لـ «نزيف الأسفلت».

وتعود تفاصيل الحادثة الأولى التي وقعت صباحًا، إلى وقوع حادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة مواد غذائية “أسماك”، ما أدى إلى انقلابه وإصابة 44 شخصًا أغلبهم يحملون الجنسية السودانية، ومصرع 9 آخرين على طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان.

وفي الحادثة الثانية، توفي أستاذ جامعي وزوجته وأبنائهم الخمس إثر انقلاب سيارة بمدخل جهينة في محافظة سوهاج.

وكشفت التحريات أنهم كانوا في طريقهم لقضاء إجازة عيد الأضحى واصطدموا بسيارة متوقفة على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز جهينة في شمال محافظة سوهاج.

وفي حادثة طريق أخرى، لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 من أسرة واحدة في قرية الصوامعة بمحافظة سوهاج إثر انقلاب سيارة ميكروباص، أثناء عودتهم من محافظة الإسكندرية لقضاء إجازة عيد الأضحى.

ونقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ضحايا ومصابين حوادث الطرق السابقة إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات القانونية.