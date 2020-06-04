نقل وملاحة

نزيف الأسفلت.. مصرع وإصابة 22 شخصًا في حوادث طرق بالمحافظات

في القاهرة والدقهلية وأسيوط.
أماني عوض 2:17 م, الخميس, 4 يونيو 20 2:17 م, الخميس, 4 يونيو 20

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرين في 4 حوادث طرق مختلفة، اليوم الخميس، شهدتها محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط.

وتنشر “المال” تفاصيل حوادث الطرق التى وقعت مع الساعات الأولى من اليوم الخميس 4 يونيو 2020.

ملاكي تصدم شخصًا بالتجمع

بمحافظة القاهرة، أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبور الشارع بمنطقة التجمع الأول، وذلك بعد يومين من دهس فتاة جامعية وضبط مرتكب الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي عن وجود مصادمة ومصاب بأحد الشوارع.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بشخص أثناء عبور الشارع، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

مصرع وإصابة 3 في تصادم نقل وتريلا

وفي القاهرة أيضَا، لقى شخصان مصرعهم وأصيب آخر، إثر حادث تصادم سيارة نقل وتريلا أعلى طريق الصحراوي الشرقي، في الاتجاه القادم من بني سويف.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالحادث من الأهالي وانتقل رجال المرور لرفع آثاره، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين.

دهس مسن أثناء عبور الشارع

وإلى محافظة الدقهلية، لقى مسن مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكي أعلى كوبري قرية ميت علي، التابعة لمركز المنصورة.

وانتقل رجال الشرطة، وبالفحص اتضح أنه أثناء مرور مسن يبلغ من العمر 70 عامًا، صدمته سيارة ملاكي مما أدي إلى وفاته.

وتبين هروب السائق بعدما ترك سيارته إثر ملاحقته من الأهالى، الذين تحفظوا عليها.

وأخطرت النيابة العامة لمعاينة الجثة وموقع الحادث، وتحرر محضرًا بالواقعة.

انقلاب أتوبيس بأسيوط وإصابة 17

والحادث الرابع بمحافظة أسيوط، بعدما تسبب انقلاب أتوبيس قادم من محافظة الوادى الجديد وتحديدًا الفرافرة إلى مركز ديروط، في إصابة 17 شخصًا.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، وتحرر المحضر اللازم ورفعت آثار الحادث.

يذكر أن المرور كثفت من حملاتها أعلى المحاور والشوارع لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة، أو السير بسرعة زائدة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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