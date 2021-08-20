نزهي غليوم عضوًا بمجلس إدارة المهندس للتأمين وداليا خورشيد عنصرًا نسائًيا مستقلًا

ممثلًا عن القابضة الكويتية بدلًا من رضا فتحي

وافق مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، برئاسة عاطف المحمودي، في إجتماعه أمس ، علي تعيين نزهي غليوم عبد المسيح، رفيق معهد التأمين القانوني بلندن، والعضو المنتدب السابق لشركة إسكان للتأمين، عضوًا بمجلس الإدارة، ممثلًا عن الشركة القابضة المصرية الكويتية، بدلًا من رضا فتحي، العضو المنتدب السابق للشركة.

في سياق متصل، وافق مجلس إدارة المهندس، علي تعيين داليا خورشيد ، وزيرة الاستثمار السابق، عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة كعنصر نسائي.

ووافق مجلس إدارة الشركة في إجتماعه أمس، علي تعيين خالد محمد محمود عبد الصادق عضوًا منتدبًا من ذوي الخبرة، تأكيدًا لإنفراد المال في يوليو الماضي. صورة من إنفراد المال بتعيين خالد عبد الصادق عضوًا منتدبًا للمهندس للتأمين

ومن المعروف أن ، خالد محمود عبد الصادق، عٌين نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، للشئون الفنية في أغسطس الماضي،، بديلًا لجمال صقر، الذي تقدم بإستقالته من منصبه .

وشغل عبد الصادق، منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، منذ أكتوبر 2018 ، وحتي إستقالته في يوليو 2020.

موافقة الجمعية العمومية علي تعديل المادة 21 من النظام الأساسي

في سياق أخر، وافقت الجمعية العمومية غير العادية ، لشركة المهندس للتأمين، في إجتماعها أمس علي تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة، ليصبح الحد الأقصي لأعضاء مجلس الإدارة ، أربعة عشر عضوًا بدلًا من ثلاثة عشر عضوًا.

وتنص المادة 21 التي تم تعديلها و إعتمادها من الجمعية العمومية علي أن “يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل واربعة عشر عضوًا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة، عن طريق الإنتخابات بنظام التصويت التراكمي، مع ضمان تمثيل حد أدني من نسبة راس المل في عضوية مجلس الإدارة، بما لا يتجاوز مقعد مجلس الإدارة لكل 10% من اسهم الشركة، كلما أمكن ذلك ، علي ألا يخل ذلك بحق المساهم في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وضم عضوين مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار منه”

تفويض مجلس الإدارة في تعيين عضوًا من ذوي الخبرة

فيما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض مجلس الإدارة ، في تعيين عضو من ذوي الخبرة.