نزال المليار دولار.. الملاكم مايويذر يفوز على ماكجريجور بـالقاضية

وكالات:فاز الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر على لاعب فنون القتال المختلطة، الأيرلندي كونور ماكجريجور، في النزال الذي أقيم فجر اليوم الأحد بمدينة لاس فيجاس الأمريكية فيما يعرف إعلاميا بـ«نزال المليار دولار»، بالضربة القاضية.ومن المقرر أن يتقاضى الملاكم الفائز بخمسة ألقاب في أوزان مخت

وكالات:



فاز الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر على لاعب فنون القتال المختلطة، الأيرلندي كونور ماكجريجور، في النزال الذي أقيم فجر اليوم الأحد بمدينة لاس فيجاس الأمريكية فيما يعرف إعلاميا بـ«نزال المليار دولار»، بالضربة القاضية.





ومن المقرر أن يتقاضى الملاكم الفائز بخمسة ألقاب في أوزان مختلفة 100 مليون دولار وهو الرقم الذي تباهى به مايويذر في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية، في المقابل، سيتقاضى ماكجريجور 30 مليون دولار، حيث يعتبر الكثيرون أن الرقم مبالغ فيه مقارنة بأنها المباراة الأولى للاعب الفنون القتالية داخل حلبات الملاكمة.

وتسببت المواجهة في حالة من الجدل في أوساط رياضة الملاكمة حيث يرى المنتمون لها أنه ليس هناك معنى من إقامة مباراة بين ملاكم تقليدي وآخر في الفنون القتالية المختلطة.